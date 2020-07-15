Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Маркос Аоас Корреа
Криштиану Роналду
Неймар Да Силва
Александр Кокорин
Квинси Промес
Гарет Бэйл
Джером Боатенг
Мануэль Нойер
Килиан Мбаппе
Эрлинг Браут Холанд
Россия
Словакия
Япония
Германия
Косово
Норвегия
Ирландия
Мальта
США
Исландия
Китай
Реал
Ливерпуль
Тоттенхэм
Фиорентина
Эйбар
Манчестер Сити
Генк
Манчестер Юнайтед
Бордо
Шахтер
Шальке-04
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Артем Фидлер
№57
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
14 июля 1983 (37) лет
Рост
178
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
россия. первый дивизион
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
15.07.2020
15 июля 2020
ср
16:00
Урал
1 : 3
Арсенал
15.07.2020
15 июля 2020
ср
16:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Урал
1
Арсенал
3
был в запасе
12.07.2020
12 июля 2020
вс
20:30
Краснодар
3 : 0
Урал
12.07.2020
12 июля 2020
вс
20:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Краснодар
3
Урал
0
был в запасе
09.07.2020
09 июля 2020
чт
17:00
Урал
2 : 1
Динамо
09.07.2020
09 июля 2020
чт
17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Урал
2
Динамо
1
был в запасе
05.07.2020
05 июля 2020
вс
16:30
Уфа
1 : 1
Урал
05.07.2020
05 июля 2020
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Уфа
1
Урал
1
был в запасе
14.03.2020
14 марта 2020
сб
16:30
Зенит
7 : 1
Урал
14.03.2020
14 марта 2020
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Зенит
7
Урал
1
был в запасе
08.03.2020
08 марта 2020
вс
16:30
Сочи
2 : 0
Урал
08.03.2020
08 марта 2020
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Сочи
2
Урал
0
был в запасе
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
14:00
Крылья Советов
2 : 3
Урал
26'
26'
26'
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 54'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Крылья Советов
2
Урал
3
минуты: 1' - 54' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
16:30
Ростов
0 : 0
Урал
67'
67'
67'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 71'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ростов
0
Урал
0
минуты: 1' - 71' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
14:00
Урал
0 : 0
Спартак
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Урал
0
Спартак
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
08.11.2019
08 нояб. 2019
пт
19:30
Ахмат
0 : 0
Урал
08.11.2019
08 нояб. 2019
пт
19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ахмат
0
Урал
0
был в запасе
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
19:30
Рубин
0 : 0
Урал
77'
77'
77'
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Рубин
0
Урал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
14:00
Тамбов
1 : 2
Урал
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Тамбов
1
Урал
2
был в запасе
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
11:30
Урал
1 : 3
Зенит
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
11:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Урал
1
Зенит
3
был в запасе
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
11:30
Урал
0 : 3
ЦСКА
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
11:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Урал
0
ЦСКА
3
был в запасе
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:30
Арсенал
1 : 1
Урал
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1
Урал
1
был в запасе
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
16:30
Спартак
1 : 2
Урал
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Спартак
1
Урал
2
был в запасе
01.09.2019
01 сент. 2019
вс
14:00
Урал
2 : 4
Краснодар
01.09.2019
01 сент. 2019
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Урал
2
Краснодар
4
был в запасе
26.08.2019
26 авг. 2019
пн
18:00
Урал
3 : 1
Сочи
26.08.2019
26 авг. 2019
пн
18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Урал
3
Сочи
1
был в запасе
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
16:30
Локомотив
4 : 0
Урал
16'
16'
16'
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
16:30
минуты: 1' - 77'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Локомотив
4
Урал
0
минуты: 1' - 77' / Россия. Премьер-лига, 5 тур
03.08.2019
03 авг. 2019
сб
14:00
Урал
2 : 2
Ростов
03.08.2019
03 авг. 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Урал
2
Ростов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 4 тур
Показать все игры