Артем Фидлер
№57
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
14 июля 1983 (37) лет
Рост
178
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.07.2020 15 июля 2020 ср 16:00
Урал
1 : 3
Арсенал
15.07.2020 15 июля 2020 ср 16:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Урал
1
Арсенал
3
был в запасе
12.07.2020 12 июля 2020 вс 20:30
Краснодар
3 : 0
Урал
12.07.2020 12 июля 2020 вс 20:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Краснодар
3
Урал
0
был в запасе
09.07.2020 09 июля 2020 чт 17:00
Урал
2 : 1
Динамо
09.07.2020 09 июля 2020 чт 17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Урал
2
Динамо
1
был в запасе
05.07.2020 05 июля 2020 вс 16:30
Уфа
1 : 1
Урал
05.07.2020 05 июля 2020 вс 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Уфа
1
Урал
1
был в запасе
14.03.2020 14 марта 2020 сб 16:30
Зенит
7 : 1
Урал
14.03.2020 14 марта 2020 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Зенит
7
Урал
1
был в запасе
08.03.2020 08 марта 2020 вс 16:30
Сочи
2 : 0
Урал
08.03.2020 08 марта 2020 вс 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Сочи
2
Урал
0
был в запасе
08.12.2019 08 дек. 2019 вс 14:00
Крылья Советов
2 : 3
Урал
26'
26'
26'
08.12.2019 08 дек. 2019 вс 14:00
минуты: 1' - 54'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Крылья Советов
2
Урал
3
минуты: 1' - 54' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 16:30
Ростов
0 : 0
Урал
67'
67'
67'
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 16:30
минуты: 1' - 71'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ростов
0
Урал
0
минуты: 1' - 71' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 14:00
Урал
0 : 0
Спартак
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Урал
0
Спартак
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
08.11.2019 08 нояб. 2019 пт 19:30
Ахмат
0 : 0
Урал
08.11.2019 08 нояб. 2019 пт 19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ахмат
0
Урал
0
был в запасе
25.10.2019 25 окт. 2019 пт 19:30
Рубин
0 : 0
Урал
77'
77'
77'
25.10.2019 25 окт. 2019 пт 19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Рубин
0
Урал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 14:00
Тамбов
1 : 2
Урал
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Тамбов
1
Урал
2
был в запасе
06.10.2019 06 окт. 2019 вс 11:30
Урал
1 : 3
Зенит
06.10.2019 06 окт. 2019 вс 11:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Урал
1
Зенит
3
был в запасе
29.09.2019 29 сент. 2019 вс 11:30
Урал
0 : 3
ЦСКА
29.09.2019 29 сент. 2019 вс 11:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Урал
0
ЦСКА
3
был в запасе
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 16:30
Арсенал
1 : 1
Урал
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1
Урал
1
был в запасе
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 16:30
Спартак
1 : 2
Урал
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Спартак
1
Урал
2
был в запасе
01.09.2019 01 сент. 2019 вс 14:00
Урал
2 : 4
Краснодар
01.09.2019 01 сент. 2019 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Урал
2
Краснодар
4
был в запасе
26.08.2019 26 авг. 2019 пн 18:00
Урал
3 : 1
Сочи
26.08.2019 26 авг. 2019 пн 18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Урал
3
Сочи
1
был в запасе
11.08.2019 11 авг. 2019 вс 16:30
Локомотив
4 : 0
Урал
16'
16'
16'
11.08.2019 11 авг. 2019 вс 16:30
минуты: 1' - 77'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Локомотив
4
Урал
0
минуты: 1' - 77' / Россия. Премьер-лига, 5 тур
03.08.2019 03 авг. 2019 сб 14:00
Урал
2 : 2
Ростов
03.08.2019 03 авг. 2019 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Урал
2
Ростов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 4 тур