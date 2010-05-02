Максим Рязанцев
№18
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
14 марта 1977 (44) года
Рост
175
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.05.2010 02 мая 2010 вс 8:00
Луч
1 : 0
Урал
02.05.2010 02 мая 2010 вс 8:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 8 тур
Луч
1
Урал
0
был в запасе
27.03.2010 27 марта 2010 сб 15:00
Урал
1 : 0
Мордовия
27.03.2010 27 марта 2010 сб 15:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 1 тур
Урал
1
Мордовия
0
был в запасе