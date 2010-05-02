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Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Волейбол
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Теннис
Олимпиада
Максим Рязанцев
№18
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
14 марта 1977 (44) года
Рост
175
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
россия. кубок
Сезон:
2010
2009
02.05.2010
02 мая 2010
вс
8:00
Луч
1 : 0
Урал
02.05.2010
02 мая 2010
вс
8:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 8 тур
Луч
1
Урал
0
был в запасе
27.03.2010
27 марта 2010
сб
15:00
Урал
1 : 0
Мордовия
27.03.2010
27 марта 2010
сб
15:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 1 тур
Урал
1
Мордовия
0
был в запасе