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Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Сергей Рогачев
№27
Нападающий
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Команда
Олимпия
Гражданство
Молдова
Дата рождения
20 мая 1977 (43) года
Рост
183
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
россия. кубок
Сезон:
2010
31.08.2010
31 авг. 2010
вт
17:30
Сочи
1 : 0
Авангард
31.08.2010
31 авг. 2010
вт
17:30
минуты: 90' - 90'
Россия. Первый дивизион, 27 тур
Сочи
1
Авангард
0
минуты: 90' - 90' / Россия. Первый дивизион, 27 тур
24.08.2010
24 авг. 2010
вт
18:00
Волгарь
3 : 2
Сочи
24.08.2010
24 авг. 2010
вт
18:00
минуты: 38' - 78'
Россия. Первый дивизион, 26 тур
Волгарь
3
Сочи
2
минуты: 38' - 78' / Россия. Первый дивизион, 26 тур
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
18:00
Ротор
1 : 2
Сочи
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
18:00
минуты: 90' - 90'
Россия. Первый дивизион, 25 тур
Ротор
1
Сочи
2
минуты: 90' - 90' / Россия. Первый дивизион, 25 тур
13.08.2010
13 авг. 2010
пт
12:00
Сочи
1 : 3
Мордовия
13.08.2010
13 авг. 2010
пт
12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 24 тур
Сочи
1
Мордовия
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 24 тур
30.07.2010
30 июля 2010
пт
19:30
Краснодар
0 : 0
Сочи
30.07.2010
30 июля 2010
пт
19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 21 тур
Краснодар
0
Сочи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 21 тур
06.07.2010
06 июля 2010
вт
17:30
Сочи
0 : 0
Динамо
06.07.2010
06 июля 2010
вт
17:30
минуты: 1' - 62'
Россия. Первый дивизион, 19 тур
Сочи
0
Динамо
0
минуты: 1' - 62' / Россия. Первый дивизион, 19 тур
23.06.2010
23 июня 2010
ср
18:30
Балтика
2 : 0
Сочи
23.06.2010
23 июня 2010
ср
18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 17 тур
Балтика
2
Сочи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 17 тур
15.06.2010
15 июня 2010
вт
16:00
Урал
2 : 0
Сочи
15.06.2010
15 июня 2010
вт
16:00
минуты: 1' - 62'
Россия. Первый дивизион, 16 тур
Урал
2
Сочи
0
минуты: 1' - 62' / Россия. Первый дивизион, 16 тур
12.06.2010
12 июня 2010
сб
13:00
Иртыш
0 : 2
Сочи
12.06.2010
12 июня 2010
сб
13:00
минуты: 1' - 73'
Россия. Первый дивизион, 15 тур
Иртыш
0
Сочи
2
минуты: 1' - 73' / Россия. Первый дивизион, 15 тур
01.06.2010
01 июня 2010
вт
18:00
Сочи
1 : 1
Волга
01.06.2010
01 июня 2010
вт
18:00
минуты: 1' - 50'
Россия. Первый дивизион, 13 тур
Сочи
1
Волга
1
минуты: 1' - 50' / Россия. Первый дивизион, 13 тур
24.05.2010
24 мая 2010
пн
18:00
Химки
4 : 1
Сочи
24.05.2010
24 мая 2010
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 12 тур
Химки
4
Сочи
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 12 тур
21.05.2010
21 мая 2010
пт
19:00
Кубань (ЛФЛ)
2 : 0
Сочи
21.05.2010
21 мая 2010
пт
19:00
минуты: 1' - 63'
Россия. Первый дивизион, 11 тур
Кубань (ЛФЛ)
2
Сочи
0
минуты: 1' - 63' / Россия. Первый дивизион, 11 тур
13.05.2010
13 мая 2010
чт
17:30
Сочи
2 : 1
СКА-Хабаровск
13.05.2010
13 мая 2010
чт
17:30
минуты: 1' - 66'
Россия. Первый дивизион, 10 тур
Сочи
2
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 66' / Россия. Первый дивизион, 10 тур
10.05.2010
10 мая 2010
пн
15:00
Сочи
1 : 2
Луч
6'
6'
6'
10.05.2010
10 мая 2010
пн
15:00
6'
минуты: 1' - 60'
Россия. Первый дивизион, 9 тур
Сочи
1
Луч
2
минуты: 1' - 60' / Россия. Первый дивизион, 9 тур
29.04.2010
29 апр. 2010
чт
17:30
Авангард
0 : 0
Сочи
29.04.2010
29 апр. 2010
чт
17:30
минуты: 1' - 58'
Россия. Первый дивизион, 7 тур
Авангард
0
Сочи
0
минуты: 1' - 58' / Россия. Первый дивизион, 7 тур
21.04.2010
21 апр. 2010
ср
17:30
Сочи
1 : 1
Волгарь
21.04.2010
21 апр. 2010
ср
17:30
минуты: 1' - 66'
Россия. Первый дивизион, 6 тур
Сочи
1
Волгарь
1
минуты: 1' - 66' / Россия. Первый дивизион, 6 тур
18.04.2010
18 апр. 2010
вс
15:00
Сочи
4 : 1
Ротор
44'
44'
44'
18.04.2010
18 апр. 2010
вс
15:00
44'
минуты: 1' - 62'
Россия. Первый дивизион, 5 тур
Сочи
4
Ротор
1
минуты: 1' - 62' / Россия. Первый дивизион, 5 тур
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
17:00
Мордовия
2 : 1
Сочи
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
17:00
минуты: 46' - 90'
Россия. Первый дивизион, 4 тур
Мордовия
2
Сочи
1
минуты: 46' - 90' / Россия. Первый дивизион, 4 тур
27.03.2010
27 марта 2010
сб
16:00
Сочи
0 : 0
Краснодар
27.03.2010
27 марта 2010
сб
16:00
минуты: 71' - 90'
Россия. Первый дивизион, 1 тур
Сочи
0
Краснодар
0
минуты: 71' - 90' / Россия. Первый дивизион, 1 тур