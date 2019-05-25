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Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Олимпиада
Сергей Мирошниченко
№24
Защитник
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Команда
Армавир
Гражданство
Россия
Дата рождения
18 июля 1982 (38) лет
Рост
178
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2018/2019
2015/2016
2014/2015
2013/2014
25.05.2019
25 мая 2019
сб
15:00
Армавир
2 : 0
СКА-Хабаровск
79'
51'
79'
51'
79'
51'
25.05.2019
25 мая 2019
сб
15:00
79'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 38 тур
Армавир
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 38 тур
13.10.2018
13 окт. 2018
сб
17:00
Армавир
2 : 2
Балтика
42'
24'
86'
42'
24'
86'
42'
24'
86'
13.10.2018
13 окт. 2018
сб
17:00
42'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Армавир
2
Балтика
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
19:00
Армавир
0 : 3
Сочи
17'
17'
17'
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Армавир
0
Сочи
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 8 тур
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
11:00
Луч
3 : 0
Армавир
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Луч
3
Армавир
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 6 тур
08.08.2018
08 авг. 2018
ср
19:30
Чертаново
1 : 1
Армавир
47'
47'
47'
08.08.2018
08 авг. 2018
ср
19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Чертаново
1
Армавир
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 5 тур
04.08.2018
04 авг. 2018
сб
17:45
Армавир
1 : 3
Тамбов
04.08.2018
04 авг. 2018
сб
17:45
был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
Армавир
1
Тамбов
3
был в запасе