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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
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Олимпиада
Андрей Луканченков
№26
Защитник
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Команда
Динамо
Гражданство
Россия
Дата рождения
7 февр. 1986 (35) лет
Рост
182
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
россия. первый дивизион
Сезон:
2020/2021
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
15:00
Акрон
-:-
Динамо
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Акрон
-
Динамо
-
16.08.2020
16 авг. 2020
вс
15:00
Чертаново
0 : 1
Динамо
16.08.2020
16 авг. 2020
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Чертаново
0
Динамо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 4 тур