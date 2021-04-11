Андрей Луканченков
№26
Защитник
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Команда
Динамо
Гражданство
Россия
Дата рождения
7 февр. 1986 (35) лет
Рост
182
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 15:00
Акрон
-:-
Динамо
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Акрон
-
Динамо
-
16.08.2020 16 авг. 2020 вс 15:00
Чертаново
0 : 1
Динамо
16.08.2020 16 авг. 2020 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Чертаново
0
Динамо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 4 тур