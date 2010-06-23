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Евро-2020
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Олимпиада
Алексей Катульский
№23
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
16 авг. 1977 (43) года
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
россия. кубок
Сезон:
2010
2009
23.06.2010
23 июня 2010
ср
19:00
Краснодар
3 : 3
Волга
23.06.2010
23 июня 2010
ср
19:00
минуты: 86' - 90'
Россия. Первый дивизион, 17 тур
Краснодар
3
Волга
3
минуты: 86' - 90' / Россия. Первый дивизион, 17 тур
02.05.2010
02 мая 2010
вс
17:00
Химки
1 : 0
Волга
02.05.2010
02 мая 2010
вс
17:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 8 тур
Химки
1
Волга
0
был в запасе
29.04.2010
29 апр. 2010
чт
18:00
Кубань (ЛФЛ)
1 : 0
Волга
29.04.2010
29 апр. 2010
чт
18:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 7 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
Волга
0
был в запасе
21.04.2010
21 апр. 2010
ср
18:00
Волга
2 : 0
СКА-Хабаровск
21.04.2010
21 апр. 2010
ср
18:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 6 тур
Волга
2
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
07.04.2010
07 апр. 2010
ср
17:30
Авангард
1 : 0
Волга
07.04.2010
07 апр. 2010
ср
17:30
минуты: 1' - 57'
Россия. Первый дивизион, 3 тур
Авангард
1
Волга
0
минуты: 1' - 57' / Россия. Первый дивизион, 3 тур
30.03.2010
30 марта 2010
вт
15:00
Волга
3 : 1
Волгарь
30.03.2010
30 марта 2010
вт
15:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 2 тур
Волга
3
Волгарь
1
был в запасе
27.03.2010
27 марта 2010
сб
16:00
Волга
0 : 0
Ротор
27.03.2010
27 марта 2010
сб
16:00
минуты: 1' - 68'
Россия. Первый дивизион, 1 тур
Волга
0
Ротор
0
минуты: 1' - 68' / Россия. Первый дивизион, 1 тур