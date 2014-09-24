Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Маркос Аоас Корреа
Криштиану Роналду
Неймар Да Силва
Александр Кокорин
Квинси Промес
Джером Боатенг
Гарет Бэйл
Мануэль Нойер
Килиан Мбаппе
Эрлинг Браут Холанд
Россия
Словакия
Япония
Германия
Косово
Мальта
Китай
Норвегия
США
Исландия
Бразилия
Реал
Ливерпуль
Тоттенхэм
Фиорентина
Эйбар
Генк
Манчестер Сити
Шахтер
Манчестер Юнайтед
Бордо
Шальке-04
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Никита Жданкин
№25
Нападающий
Подписаться
Команда
Рязань
Гражданство
Россия
Дата рождения
13 окт. 1989 (31) год
Рост
186
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. кубок
россия. первый дивизион
Сезон:
2014/2015
24.09.2014
24 сент. 2014
ср
18:00
Рязань
1 : 2
Мордовия
7'
7'
7'
24.09.2014
24 сент. 2014
ср
18:00
7'
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок, 1/16 финала
Рязань
1
Мордовия
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок, 1/16 финала