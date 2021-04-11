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Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Артур Валикаев
№5
Полузащитник
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Команда
Динамо
Гражданство
Россия
Дата рождения
8 янв. 1988 (33) года
Рост
192
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок групповой этап
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2020/2021
2014/2015
2013/2014
2012/2013
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
15:00
Акрон
-:-
Динамо
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Акрон
-
Динамо
-
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
16:00
Динамо
1 : 0
Томь
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
16:00
минуты: 1' - 21'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Динамо
1
Томь
0
минуты: 1' - 21' / Россия. ФНЛ, 25 тур
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
16:00
Динамо
1 : 2
Чертаново
23'
23'
23'
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Динамо
1
Чертаново
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
16:00
Нижний Новгород
3 : 0
Динамо
50'
50'
50'
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Нижний Новгород
3
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
16:00
Динамо
0 : 0
Енисей
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Динамо
0
Енисей
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
16:00
Динамо
2 : 5
СКА-Хабаровск
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Динамо
2
СКА-Хабаровск
5
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
18:00
Динамо
1 : 3
Балтика
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
18:00
минуты: 77' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Динамо
1
Балтика
3
минуты: 77' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
19:30
Торпедо
3 : 0
Динамо
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
19:30
минуты: 73' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Торпедо
3
Динамо
0
минуты: 73' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
17:00
Факел
0 : 0
Динамо
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Факел
0
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 13 тур