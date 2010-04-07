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Евро-2020
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Олимпиада
Иван Рейзвих
№4
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
21 дек. 1981 (39) лет
Рост
173
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. кубок
Сезон:
2009/2010
07.04.2010
07 апр. 2010
ср
18:30
Зенит
2 : 0
Волга
51'
51'
51'
07.04.2010
07 апр. 2010
ср
18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок, 1/4 финала
Зенит
2
Волга
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок, 1/4 финала
05.08.2009
05 авг. 2009
ср
17:30
Волга
2(4) : 2(2)
Балтика
05.08.2009
05 авг. 2009
ср
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок, 1/8 финала
Волга
2(4)
Балтика
2(2)
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок, 1/8 финала
15.07.2009
15 июля 2009
ср
17:30
Волга
4 : 3
Рубин
15.07.2009
15 июля 2009
ср
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок, 1/16 финала
Волга
4
Рубин
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок, 1/16 финала