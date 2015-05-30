Иван Лозенков
№14
Защитник
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Команда
ФК Сочи-2013
Гражданство
Россия
Дата рождения
14 апр. 1984 (36) лет
Рост
185
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.05.2015 30 мая 2015 сб 13:30
Кубань (ЛФЛ)
5 : 1
Арсенал
30.05.2015 30 мая 2015 сб 13:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Кубань (ЛФЛ)
5
Арсенал
1
был в запасе
24.05.2015 24 мая 2015 вс 18:30
Динамо
2 : 2
Арсенал
24.05.2015 24 мая 2015 вс 18:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Динамо
2
Арсенал
2
был в запасе
16.05.2015 16 мая 2015 сб 16:30
Арсенал
1 : 1
Ахмат
16.05.2015 16 мая 2015 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Арсенал
1
Ахмат
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 28 тур
11.05.2015 11 мая 2015 пн 16:00
Мордовия
1 : 0
Арсенал
11.05.2015 11 мая 2015 пн 16:00
минуты: 23' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
Мордовия
1
Арсенал
0
минуты: 23' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 27 тур
04.05.2015 04 мая 2015 пн 15:30
Арсенал
0 : 3
Краснодар
04.05.2015 04 мая 2015 пн 15:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Арсенал
0
Краснодар
3
был в запасе
26.04.2015 26 апр. 2015 вс 18:30
Зенит
1 : 0
Арсенал
26.04.2015 26 апр. 2015 вс 18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
Зенит
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 25 тур
20.04.2015 20 апр. 2015 пн 17:00
Амкар
0 : 1
Арсенал
20.04.2015 20 апр. 2015 пн 17:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Амкар
0
Арсенал
1
был в запасе
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 16:00
Уфа
0 : 1
Арсенал
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 16:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Уфа
0
Арсенал
1
был в запасе
09.04.2015 09 апр. 2015 чт 17:45
Арсенал
1 : 0
Спартак
09.04.2015 09 апр. 2015 чт 17:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Арсенал
1
Спартак
0
был в запасе
05.04.2015 05 апр. 2015 вс 20:15
Арсенал
1 : 3
Торпедо
05.04.2015 05 апр. 2015 вс 20:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Арсенал
1
Торпедо
3
был в запасе
14.03.2015 14 марта 2015 сб 19:00
Локомотив
0 : 1
Арсенал
14.03.2015 14 марта 2015 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Локомотив
0
Арсенал
1
был в запасе
09.03.2015 09 марта 2015 пн 15:30
Рубин
1 : 0
Арсенал
09.03.2015 09 марта 2015 пн 15:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Рубин
1
Арсенал
0
был в запасе
08.12.2014 08 дек. 2014 пн 19:00
Ростов
0 : 1
Арсенал
08.12.2014 08 дек. 2014 пн 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Ростов
0
Арсенал
1
был в запасе
02.12.2014 02 дек. 2014 вт 19:00
Арсенал
0 : 1
Уфа
02.12.2014 02 дек. 2014 вт 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Арсенал
0
Уфа
1
был в запасе
29.11.2014 29 нояб. 2014 сб 13:30
Арсенал
1 : 2
Урал
29.11.2014 29 нояб. 2014 сб 13:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Арсенал
1
Урал
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 15 тур
09.11.2014 09 нояб. 2014 вс 18:00
Спартак
2 : 0
Арсенал
90'
90'
90'
09.11.2014 09 нояб. 2014 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Спартак
2
Арсенал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 13 тур
03.11.2014 03 нояб. 2014 пн 14:00
Торпедо
0 : 1
Арсенал
03.11.2014 03 нояб. 2014 пн 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Торпедо
0
Арсенал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 12 тур
24.10.2014 24 окт. 2014 пт 16:00
Урал
1 : 0
Арсенал
24.10.2014 24 окт. 2014 пт 16:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Урал
1
Арсенал
0
был в запасе
19.10.2014 19 окт. 2014 вс 15:30
Арсенал
1 : 1
Ростов
35'
35'
35'
19.10.2014 19 окт. 2014 вс 15:30
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Арсенал
1
Ростов
1
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-Лига, 10 тур
28.09.2014 28 сент. 2014 вс 17:30
Краснодар
3 : 0
Арсенал
85'
85'
85'
28.09.2014 28 сент. 2014 вс 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Краснодар
3
Арсенал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 9 тур