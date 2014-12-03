Богдан Карюкин
№85
Вратарь
Подписаться
Команда
Динамо
Гражданство
Россия
Дата рождения
20 авг. 1985 (35) лет
Рост
184
Вес
92
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
03.12.2014 03 дек. 2014 ср 20:00
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
Краснодар
03.12.2014 03 дек. 2014 ср 20:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
Краснодар
1
был в запасе
29.11.2014 29 нояб. 2014 сб 20:15
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
Торпедо
29.11.2014 29 нояб. 2014 сб 20:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
Торпедо
1
был в запасе
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 19:00
Зенит
1 : 0
Кубань (ЛФЛ)
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Зенит
1
Кубань (ЛФЛ)
0
был в запасе
07.11.2014 07 нояб. 2014 пт 17:00
Урал
0 : 1
Кубань (ЛФЛ)
07.11.2014 07 нояб. 2014 пт 17:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Урал
0
Кубань (ЛФЛ)
1
был в запасе
02.11.2014 02 нояб. 2014 вс 19:00
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
Спартак
02.11.2014 02 нояб. 2014 вс 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Кубань (ЛФЛ)
3
Спартак
3
был в запасе
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 16:00
Торпедо
0 : 0
Кубань (ЛФЛ)
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 16:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Торпедо
0
Кубань (ЛФЛ)
0
был в запасе
18.10.2014 18 окт. 2014 сб 13:30
ЦСКА
6 : 0
Кубань (ЛФЛ)
18.10.2014 18 окт. 2014 сб 13:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
ЦСКА
6
Кубань (ЛФЛ)
0
был в запасе
28.09.2014 28 сент. 2014 вс 12:30
Динамо
2 : 2
Кубань (ЛФЛ)
28.09.2014 28 сент. 2014 вс 12:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Динамо
2
Кубань (ЛФЛ)
2
был в запасе