Максим Шевченко
№7
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
11 февр. 1983 (38) лет
Рост
177
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.06.2011 07 июня 2011 вт 19:00
Балтика
1 : 0
Волгарь
07.06.2011 07 июня 2011 вт 19:00
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 14 тур
Балтика
1
Волгарь
0
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 14 тур
27.05.2011 27 мая 2011 пт 18:00
Волгарь
1 : 0
Химки
27.05.2011 27 мая 2011 пт 18:00
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 12 тур
Волгарь
1
Химки
0
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 12 тур
07.05.2011 07 мая 2011 сб 17:30
Волгарь
0 : 3
Урал
07.05.2011 07 мая 2011 сб 17:30
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 8 тур
Волгарь
0
Урал
3
был в запасе
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 23:00
Динамо
0 : 0
Волгарь
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 23:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 5 тур
Динамо
0
Волгарь
0
был в запасе
07.04.2011 07 апр. 2011 чт 12:00
Торпедо
2 : 0
Волгарь
07.04.2011 07 апр. 2011 чт 12:00
минуты: 1' - 33'
Россия. ФНЛ Второй этап, 2 тур
Торпедо
2
Волгарь
0
минуты: 1' - 33' / Россия. ФНЛ Второй этап, 2 тур