Сергей Рыжих
№16
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
12 сент. 1979 (41) год
Рост
186
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.10.2010 06 окт. 2010 ср 11:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Краснодар
06.10.2010 06 окт. 2010 ср 11:00
минуты: 90' - 90'
Россия. Первый дивизион, 34 тур
СКА-Хабаровск
1
Краснодар
0
минуты: 90' - 90' / Россия. Первый дивизион, 34 тур
25.09.2010 25 сент. 2010 сб 17:00
Динамо
5 : 0
СКА-Хабаровск
25.09.2010 25 сент. 2010 сб 17:00
минуты: 1' - 69'
Россия. Первый дивизион, 32 тур
Динамо
5
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 69' / Россия. Первый дивизион, 32 тур
14.09.2010 14 сент. 2010 вт 11:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Сочи
14.09.2010 14 сент. 2010 вт 11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 30 тур
СКА-Хабаровск
0
Сочи
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 30 тур
11.09.2010 11 сент. 2010 сб 11:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Балтика
11.09.2010 11 сент. 2010 сб 11:00
минуты: 1' - 63'
Россия. Первый дивизион, 29 тур
СКА-Хабаровск
1
Балтика
0
минуты: 1' - 63' / Россия. Первый дивизион, 29 тур
03.09.2010 03 сент. 2010 пт 14:00
Иртыш
0 : 1
СКА-Хабаровск
03.09.2010 03 сент. 2010 пт 14:00
минуты: 1' - 82'
Россия. Первый дивизион, 28 тур
Иртыш
0
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 82' / Россия. Первый дивизион, 28 тур
31.08.2010 31 авг. 2010 вт 16:00
Урал
1 : 0
СКА-Хабаровск
31.08.2010 31 авг. 2010 вт 16:00
минуты: 51' - 90'
Россия. Первый дивизион, 27 тур
Урал
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 51' - 90' / Россия. Первый дивизион, 27 тур
24.08.2010 24 авг. 2010 вт 11:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Волга
30'
30'
30'
24.08.2010 24 авг. 2010 вт 11:00
30'
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 26 тур
СКА-Хабаровск
1
Волга
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 26 тур
13.08.2010 13 авг. 2010 пт 19:30
Кубань (ЛФЛ)
1 : 0
СКА-Хабаровск
13.08.2010 13 авг. 2010 пт 19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 24 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 24 тур
10.08.2010 10 авг. 2010 вт 18:30
Химки
0 : 0
СКА-Хабаровск
10.08.2010 10 авг. 2010 вт 18:30
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 23 тур
Химки
0
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
02.08.2010 02 авг. 2010 пн 11:00
Луч
0 : 0
СКА-Хабаровск
02.08.2010 02 авг. 2010 пн 11:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 22 тур
Луч
0
СКА-Хабаровск
0
был в запасе