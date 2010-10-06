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Евро-2020
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Олимпиада
Сергей Рыжих
№16
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
12 сент. 1979 (41) год
Рост
186
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
Сезон:
2010
2009
06.10.2010
06 окт. 2010
ср
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Краснодар
06.10.2010
06 окт. 2010
ср
11:00
минуты: 90' - 90'
Россия. Первый дивизион, 34 тур
СКА-Хабаровск
1
Краснодар
0
минуты: 90' - 90' / Россия. Первый дивизион, 34 тур
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
17:00
Динамо
5 : 0
СКА-Хабаровск
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
17:00
минуты: 1' - 69'
Россия. Первый дивизион, 32 тур
Динамо
5
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 69' / Россия. Первый дивизион, 32 тур
14.09.2010
14 сент. 2010
вт
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Сочи
14.09.2010
14 сент. 2010
вт
11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 30 тур
СКА-Хабаровск
0
Сочи
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 30 тур
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Балтика
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
11:00
минуты: 1' - 63'
Россия. Первый дивизион, 29 тур
СКА-Хабаровск
1
Балтика
0
минуты: 1' - 63' / Россия. Первый дивизион, 29 тур
03.09.2010
03 сент. 2010
пт
14:00
Иртыш
0 : 1
СКА-Хабаровск
03.09.2010
03 сент. 2010
пт
14:00
минуты: 1' - 82'
Россия. Первый дивизион, 28 тур
Иртыш
0
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 82' / Россия. Первый дивизион, 28 тур
31.08.2010
31 авг. 2010
вт
16:00
Урал
1 : 0
СКА-Хабаровск
31.08.2010
31 авг. 2010
вт
16:00
минуты: 51' - 90'
Россия. Первый дивизион, 27 тур
Урал
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 51' - 90' / Россия. Первый дивизион, 27 тур
24.08.2010
24 авг. 2010
вт
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Волга
30'
30'
30'
24.08.2010
24 авг. 2010
вт
11:00
30'
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 26 тур
СКА-Хабаровск
1
Волга
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 26 тур
13.08.2010
13 авг. 2010
пт
19:30
Кубань (ЛФЛ)
1 : 0
СКА-Хабаровск
13.08.2010
13 авг. 2010
пт
19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 24 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 24 тур
10.08.2010
10 авг. 2010
вт
18:30
Химки
0 : 0
СКА-Хабаровск
10.08.2010
10 авг. 2010
вт
18:30
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 23 тур
Химки
0
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
02.08.2010
02 авг. 2010
пн
11:00
Луч
0 : 0
СКА-Хабаровск
02.08.2010
02 авг. 2010
пн
11:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 22 тур
Луч
0
СКА-Хабаровск
0
был в запасе