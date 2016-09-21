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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Сергей Бутырин
№21
Защитник
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Команда
Энергомаш
Гражданство
Россия
Дата рождения
1 апр. 1987 (34) года
Рост
182
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. кубок
Сезон:
2016/2017
21.09.2016
21 сент. 2016
ср
19:00
Энергомаш
1(3) : 1(5)
Уфа
21.09.2016
21 сент. 2016
ср
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок, 1/16 финала
Энергомаш
1(3)
Уфа
1(5)
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок, 1/16 финала