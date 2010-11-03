Вадим Янчук
№99
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
16 июля 1982 (38) лет
Рост
175
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
03.11.2010 03 нояб. 2010 ср 17:30
Балтика
1 : 2
Динамо
03.11.2010 03 нояб. 2010 ср 17:30
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 39 тур
Балтика
1
Динамо
2
был в запасе
27.10.2010 27 окт. 2010 ср 15:00
Сочи
0 : 2
Балтика
27.10.2010 27 окт. 2010 ср 15:00
минуты: 87' - 90'
Россия. Первый дивизион, 38 тур
Сочи
0
Балтика
2
минуты: 87' - 90' / Россия. Первый дивизион, 38 тур
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 17:00
Балтика
2 : 1
Иртыш
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 17:00
минуты: 1' - 53'
Россия. Первый дивизион, 36 тур
Балтика
2
Иртыш
1
минуты: 1' - 53' / Россия. Первый дивизион, 36 тур
14.10.2010 14 окт. 2010 чт 18:30
Балтика
0 : 1
Урал
14.10.2010 14 окт. 2010 чт 18:30
минуты: 56' - 90'
Россия. Первый дивизион, 35 тур
Балтика
0
Урал
1
минуты: 56' - 90' / Россия. Первый дивизион, 35 тур
06.10.2010 06 окт. 2010 ср 18:00
Волга
4 : 1
Балтика
06.10.2010 06 окт. 2010 ср 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 34 тур
Волга
4
Балтика
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 34 тур
25.09.2010 25 сент. 2010 сб 17:00
Балтика
0 : 1
Кубань (ЛФЛ)
82'
82'
82'
25.09.2010 25 сент. 2010 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 32 тур
Балтика
0
Кубань (ЛФЛ)
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 32 тур
22.09.2010 22 сент. 2010 ср 18:30
Балтика
3 : 1
Химки
20'
20'
20'
22.09.2010 22 сент. 2010 ср 18:30
20'
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 31 тур
Балтика
3
Химки
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 31 тур
14.09.2010 14 сент. 2010 вт 11:00
Луч
2 : 1
Балтика
90'
90'
90'
14.09.2010 14 сент. 2010 вт 11:00
90'
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 30 тур
Луч
2
Балтика
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 30 тур
11.09.2010 11 сент. 2010 сб 11:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Балтика
11.09.2010 11 сент. 2010 сб 11:00
минуты: 1' - 62'
Россия. Первый дивизион, 29 тур
СКА-Хабаровск
1
Балтика
0
минуты: 1' - 62' / Россия. Первый дивизион, 29 тур
24.08.2010 24 авг. 2010 вт 18:00
Ротор
1 : 0
Балтика
24.08.2010 24 авг. 2010 вт 18:00
минуты: 64' - 90'
Россия. Первый дивизион, 26 тур
Ротор
1
Балтика
0
минуты: 64' - 90' / Россия. Первый дивизион, 26 тур
21.08.2010 21 авг. 2010 сб 18:00
Волгарь
2 : 2
Балтика
21.08.2010 21 авг. 2010 сб 18:00
минуты: 83' - 90'
Россия. Первый дивизион, 25 тур
Волгарь
2
Балтика
2
минуты: 83' - 90' / Россия. Первый дивизион, 25 тур
10.08.2010 10 авг. 2010 вт 19:00
Балтика
2 : 2
Мордовия
52'
52'
52'
10.08.2010 10 авг. 2010 вт 19:00
52'
минуты: 1' - 54'
Россия. Первый дивизион, 23 тур
Балтика
2
Мордовия
2
минуты: 1' - 54' / Россия. Первый дивизион, 23 тур
02.08.2010 02 авг. 2010 пн 19:30
Краснодар
3 : 1
Балтика
02.08.2010 02 авг. 2010 пн 19:30
минуты: 75' - 90'
Россия. Первый дивизион, 22 тур
Краснодар
3
Балтика
1
минуты: 75' - 90' / Россия. Первый дивизион, 22 тур
01.06.2010 01 июня 2010 вт 18:00
Динамо
0 : 2
Кубань (ЛФЛ)
01.06.2010 01 июня 2010 вт 18:00
минуты: 86' - 90'
Россия. Первый дивизион, 13 тур
Динамо
0
Кубань (ЛФЛ)
2
минуты: 86' - 90' / Россия. Первый дивизион, 13 тур
24.05.2010 24 мая 2010 пн 19:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
Балтика
24.05.2010 24 мая 2010 пн 19:00
минуты: 86' - 90'
Россия. Первый дивизион, 12 тур
Кубань (ЛФЛ)
0
Балтика
0
минуты: 86' - 90' / Россия. Первый дивизион, 12 тур
21.05.2010 21 мая 2010 пт 19:00
Кубань (ЛФЛ)
2 : 0
Сочи
21.05.2010 21 мая 2010 пт 19:00
минуты: 83' - 90'
Россия. Первый дивизион, 11 тур
Кубань (ЛФЛ)
2
Сочи
0
минуты: 83' - 90' / Россия. Первый дивизион, 11 тур
13.05.2010 13 мая 2010 чт 16:00
Урал
0 : 0
Кубань (ЛФЛ)
13.05.2010 13 мая 2010 чт 16:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 10 тур
Урал
0
Кубань (ЛФЛ)
0
был в запасе
10.05.2010 10 мая 2010 пн 13:00
Иртыш
2 : 3
Кубань (ЛФЛ)
10.05.2010 10 мая 2010 пн 13:00
минуты: 46' - 90'
Россия. Первый дивизион, 9 тур
Иртыш
2
Кубань (ЛФЛ)
3
минуты: 46' - 90' / Россия. Первый дивизион, 9 тур
29.04.2010 29 апр. 2010 чт 18:00
Кубань (ЛФЛ)
1 : 0
Волга
29.04.2010 29 апр. 2010 чт 18:00
минуты: 87' - 90'
Россия. Первый дивизион, 7 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
Волга
0
минуты: 87' - 90' / Россия. Первый дивизион, 7 тур
21.04.2010 21 апр. 2010 ср 18:00
Химки
0 : 1
Кубань (ЛФЛ)
21.04.2010 21 апр. 2010 ср 18:00
минуты: 88' - 90'
Россия. Первый дивизион, 6 тур
Химки
0
Кубань (ЛФЛ)
1
минуты: 88' - 90' / Россия. Первый дивизион, 6 тур