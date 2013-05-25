Владислав Хатаженков
№7
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
2 мая 1984 (36) лет
Рост
184
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.05.2013 25 мая 2013 сб 16:00
Химки
2 : 4
Волгарь
14'
14'
14'
25.05.2013 25 мая 2013 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Химки
2
Волгарь
4
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
14.05.2013 14 мая 2013 вт 17:00
Химки
2 : 1
Спартак-Нальчик
14.05.2013 14 мая 2013 вт 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Химки
2
Спартак-Нальчик
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
06.05.2013 06 мая 2013 пн 11:00
СКА-Хабаровск
4 : 0
Химки
90'
90'
90'
06.05.2013 06 мая 2013 пн 11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
СКА-Хабаровск
4
Химки
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 31 тур
30.04.2013 30 апр. 2013 вт 18:00
Химки
0 : 0
Новокузнецк
21'
21'
21'
30.04.2013 30 апр. 2013 вт 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Химки
0
Новокузнецк
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
15.04.2013 15 апр. 2013 пн 17:00
Химки
0 : 0
Урал
15.04.2013 15 апр. 2013 пн 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Химки
0
Урал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур
19.03.2013 19 марта 2013 вт 18:00
Химки
0 : 1
Уфа
19.03.2013 19 марта 2013 вт 18:00
минуты: 72' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Химки
0
Уфа
1
минуты: 72' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
20.11.2012 20 нояб. 2012 вт 19:00
Химки
1 : 0
Сочи
48'
48'
48'
20.11.2012 20 нояб. 2012 вт 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Химки
1
Сочи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
16.11.2012 16 нояб. 2012 пт 18:15
Химки
1 : 0
Ротор
16.11.2012 16 нояб. 2012 пт 18:15
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Химки
1
Ротор
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
12.11.2012 12 нояб. 2012 пн 18:00
Химки
0 : 0
Сибирь
12.11.2012 12 нояб. 2012 пн 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Химки
0
Сибирь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 21 тур
15.10.2012 15 окт. 2012 пн 17:00
Спартак-Нальчик
1 : 0
Химки
15.10.2012 15 окт. 2012 пн 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Спартак-Нальчик
1
Химки
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур
17.09.2012 17 сент. 2012 пн 17:00
Урал
1 : 0
Химки
17.09.2012 17 сент. 2012 пн 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Урал
1
Химки
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 12 тур
17.08.2012 17 авг. 2012 пт 17:30
Химки
1 : 2
Балтика
45'
87'
45'
87'
45'
87'
17.08.2012 17 авг. 2012 пт 17:30
45'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Химки
1
Балтика
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 7 тур
07.08.2012 07 авг. 2012 вт 15:00
Сибирь
2 : 1
Химки
38'
38'
38'
07.08.2012 07 авг. 2012 вт 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Сибирь
2
Химки
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 5 тур
22.07.2012 22 июля 2012 вс 18:00
Ротор
1 : 0
Химки
22.07.2012 22 июля 2012 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Ротор
1
Химки
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 3 тур
09.07.2012 09 июля 2012 пн 18:00
Волгарь
1 : 1
Химки
90'
90'
90'
09.07.2012 09 июля 2012 пн 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Волгарь
1
Химки
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 1 тур