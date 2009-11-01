Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Маркос Аоас Корреа
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Квинси Промес
Неймар Да Силва
Килиан Мбаппе
Джером Боатенг
Гарет Бэйл
Мануэль Нойер
Эрлинг Браут Холанд
Россия
Словакия
Япония
Германия
Косово
Мальта
Норвегия
Китай
Ирландия
Исландия
США
Реал
Ливерпуль
Тоттенхэм
Фиорентина
Эйбар
Манчестер Сити
Генк
Манчестер Юнайтед
Шахтер
Шальке-04
Бордо
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Руслан Суродин
№20
Полузащитник
Подписаться
Команда
Псков-747
Гражданство
Россия
Дата рождения
26 окт. 1982 (38) лет
Рост
180
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
Сезон:
2009
01.11.2009
01 нояб. 2009
вс
14:00
Балтика
3 : 0
Носта
01.11.2009
01 нояб. 2009
вс
14:00
минуты: 1' - 64'
Россия. Первый дивизион, 39 тур
Балтика
3
Носта
0
минуты: 1' - 64' / Россия. Первый дивизион, 39 тур
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
9:00
Луч
1 : 1
Носта
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
9:00
минуты: 1' - 50'
Россия. Первый дивизион, 34 тур
Луч
1
Носта
1
минуты: 1' - 50' / Россия. Первый дивизион, 34 тур
30.09.2009
30 сент. 2009
ср
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Носта
30.09.2009
30 сент. 2009
ср
11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 33 тур
СКА-Хабаровск
1
Носта
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 33 тур
11.05.2009
11 мая 2009
пн
15:00
Носта
2 : 0
Чита
11.05.2009
11 мая 2009
пн
15:00
минуты: 1' - 25'
Россия. Первый дивизион, 9 тур
Носта
2
Чита
0
минуты: 1' - 25' / Россия. Первый дивизион, 9 тур
30.04.2009
30 апр. 2009
чт
17:00
Волга
4 : 2
Носта
76'
76'
76'
30.04.2009
30 апр. 2009
чт
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 7 тур
Волга
4
Носта
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 7 тур
22.04.2009
22 апр. 2009
ср
15:00
Носта
3 : 1
Волгарь
22.04.2009
22 апр. 2009
ср
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 6 тур
Носта
3
Волгарь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 6 тур
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
14:00
Носта
2 : 2
Анжи
54', 77'
54', 77'
54', 77'
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
14:00
54', 77'
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 5 тур
Носта
2
Анжи
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 5 тур
08.04.2009
08 апр. 2009
ср
17:30
Краснодар
1 : 2
Носта
08.04.2009
08 апр. 2009
ср
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 3 тур
Краснодар
1
Носта
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 3 тур