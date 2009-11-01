Руслан Суродин
№20
Полузащитник
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Команда
Псков-747
Гражданство
Россия
Дата рождения
26 окт. 1982 (38) лет
Рост
180
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
01.11.2009 01 нояб. 2009 вс 14:00
Балтика
3 : 0
Носта
01.11.2009 01 нояб. 2009 вс 14:00
минуты: 1' - 64'
Россия. Первый дивизион, 39 тур
Балтика
3
Носта
0
минуты: 1' - 64' / Россия. Первый дивизион, 39 тур
03.10.2009 03 окт. 2009 сб 9:00
Луч
1 : 1
Носта
03.10.2009 03 окт. 2009 сб 9:00
минуты: 1' - 50'
Россия. Первый дивизион, 34 тур
Луч
1
Носта
1
минуты: 1' - 50' / Россия. Первый дивизион, 34 тур
30.09.2009 30 сент. 2009 ср 11:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Носта
30.09.2009 30 сент. 2009 ср 11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 33 тур
СКА-Хабаровск
1
Носта
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 33 тур
11.05.2009 11 мая 2009 пн 15:00
Носта
2 : 0
Чита
11.05.2009 11 мая 2009 пн 15:00
минуты: 1' - 25'
Россия. Первый дивизион, 9 тур
Носта
2
Чита
0
минуты: 1' - 25' / Россия. Первый дивизион, 9 тур
30.04.2009 30 апр. 2009 чт 17:00
Волга
4 : 2
Носта
76'
76'
76'
30.04.2009 30 апр. 2009 чт 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 7 тур
Волга
4
Носта
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 7 тур
22.04.2009 22 апр. 2009 ср 15:00
Носта
3 : 1
Волгарь
22.04.2009 22 апр. 2009 ср 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 6 тур
Носта
3
Волгарь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 6 тур
19.04.2009 19 апр. 2009 вс 14:00
Носта
2 : 2
Анжи
54', 77'
54', 77'
54', 77'
19.04.2009 19 апр. 2009 вс 14:00
54', 77'
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 5 тур
Носта
2
Анжи
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 5 тур
08.04.2009 08 апр. 2009 ср 17:30
Краснодар
1 : 2
Носта
08.04.2009 08 апр. 2009 ср 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 3 тур
Краснодар
1
Носта
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 3 тур