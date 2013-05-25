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Олимпиада
Алексей Семенов
№13
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
12 апр. 1983 (37) лет
Рост
175
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
россия. кубок
Сезон:
2012/2013
25.05.2013
25 мая 2013
сб
13:00
Сочи
0 : 0
Урал
25.05.2013
25 мая 2013
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Сочи
0
Урал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
20.05.2013
20 мая 2013
пн
13:00
Сочи
0 : 3
Ротор
20.05.2013
20 мая 2013
пн
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Сочи
0
Ротор
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур
22.04.2013
22 апр. 2013
пн
16:00
Сочи
1 : 0
Волгарь
22.04.2013
22 апр. 2013
пн
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Сочи
1
Волгарь
0
был в запасе
01.04.2013
01 апр. 2013
пн
16:00
Уфа
1 : 2
Сочи
10'
55'
10'
55'
10'
55'
01.04.2013
01 апр. 2013
пн
16:00
10'
минуты: 1' - 84'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Уфа
1
Сочи
2
минуты: 1' - 84' / Россия. ФНЛ, 26 тур
25.03.2013
25 марта 2013
пн
17:00
Сочи
0 : 2
Спартак-Нальчик
25.03.2013
25 марта 2013
пн
17:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Сочи
0
Спартак-Нальчик
2
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
18.03.2013
18 марта 2013
пн
19:00
Балтика
2 : 0
Сочи
18.03.2013
18 марта 2013
пн
19:00
минуты: 1' - 60'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Балтика
2
Сочи
0
минуты: 1' - 60' / Россия. ФНЛ, 24 тур
11.03.2013
11 марта 2013
пн
15:00
Сочи
1 : 2
СКА-Хабаровск
11.03.2013
11 марта 2013
пн
15:00
минуты: 76' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Сочи
1
СКА-Хабаровск
2
минуты: 76' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
20.11.2012
20 нояб. 2012
вт
19:00
Химки
1 : 0
Сочи
20.11.2012
20 нояб. 2012
вт
19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Химки
1
Сочи
0
был в запасе
12.11.2012
12 нояб. 2012
пн
13:30
Сочи
3 : 1
Новокузнецк
70'
70'
70'
12.11.2012
12 нояб. 2012
пн
13:30
минуты: 52' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Сочи
3
Новокузнецк
1
минуты: 52' - 90' / Россия. ФНЛ, 21 тур
06.11.2012
06 нояб. 2012
вт
15:00
Сибирь
2 : 0
Сочи
06.11.2012
06 нояб. 2012
вт
15:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Сибирь
2
Сочи
0
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 20 тур
22.10.2012
22 окт. 2012
пн
18:00
Ротор
2 : 0
Сочи
22.10.2012
22 окт. 2012
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Ротор
2
Сочи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур
21.09.2012
21 сент. 2012
пт
18:00
Волгарь
3 : 2
Сочи
73'
73'
73'
21.09.2012
21 сент. 2012
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Волгарь
3
Сочи
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 13 тур
06.09.2012
06 сент. 2012
чт
18:00
Сочи
2 : 1
Уфа
26'
26'
26'
06.09.2012
06 сент. 2012
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Сочи
2
Уфа
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 10 тур
28.08.2012
28 авг. 2012
вт
17:00
Спартак-Нальчик
0 : 2
Сочи
49'
49'
49'
28.08.2012
28 авг. 2012
вт
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Спартак-Нальчик
0
Сочи
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 9 тур
22.08.2012
22 авг. 2012
ср
20:00
Сочи
0 : 1
Балтика
22.08.2012
22 авг. 2012
ср
20:00
минуты: 60' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Сочи
0
Балтика
1
минуты: 60' - 90' / Россия. ФНЛ, 8 тур