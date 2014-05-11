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Олимпиада
Денис Пчелинцев
№31
Вратарь
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
1 дек. 1979 (41) год
Рост
189
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. премьер-лига
россия. первый дивизион
Сезон:
2013/2014
2012/2013
11.05.2014
11 мая 2014
вс
13:00
Сибирь
2 : 2
Ротор
11.05.2014
11 мая 2014
вс
13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 37 тур
Сибирь
2
Ротор
2
был в запасе
05.05.2014
05 мая 2014
пн
18:00
Ротор
3 : 1
Сочи
05.05.2014
05 мая 2014
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Ротор
3
Сочи
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 36 тур
30.04.2014
30 апр. 2014
ср
17:00
Мордовия
2 : 0
Ротор
30.04.2014
30 апр. 2014
ср
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Мордовия
2
Ротор
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 35 тур
25.04.2014
25 апр. 2014
пт
17:30
Ротор
1 : 1
Арсенал
25.04.2014
25 апр. 2014
пт
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Ротор
1
Арсенал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
14.04.2014
14 апр. 2014
пн
18:00
Ротор
2 : 2
Спартак-Нальчик
14.04.2014
14 апр. 2014
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Ротор
2
Спартак-Нальчик
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
04.04.2014
04 апр. 2014
пт
11:00
Луч
2 : 1
Ротор
04.04.2014
04 апр. 2014
пт
11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Луч
2
Ротор
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
31.03.2014
31 марта 2014
пн
13:30
Ротор
1 : 2
Балтика
31.03.2014
31 марта 2014
пн
13:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Ротор
1
Балтика
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 29 тур
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
13:00
Ротор
3 : 0
Ангушт
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Ротор
3
Ангушт
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
17.11.2013
17 нояб. 2013
вс
12:00
Уфа
3 : 2
Ротор
17.11.2013
17 нояб. 2013
вс
12:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
Уфа
3
Ротор
2
был в запасе
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
15:00
Ротор
3 : 0
Химик
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Ротор
3
Химик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
23.10.2013
23 окт. 2013
ср
6:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Ротор
23.10.2013
23 окт. 2013
ср
6:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
СКА-Хабаровск
0
Ротор
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
13.10.2013
13 окт. 2013
вс
13:00
Сочи
0 : 0
Ротор
90'
90'
90'
13.10.2013
13 окт. 2013
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Сочи
0
Ротор
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
07.10.2013
07 окт. 2013
пн
18:00
Ротор
1 : 1
Мордовия
07.10.2013
07 окт. 2013
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Ротор
1
Мордовия
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур
01.10.2013
01 окт. 2013
вт
18:00
Арсенал
4 : 0
Ротор
01.10.2013
01 окт. 2013
вт
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Арсенал
4
Ротор
0
был в запасе
16.09.2013
16 сент. 2013
пн
17:00
Спартак-Нальчик
1 : 1
Ротор
16.09.2013
16 сент. 2013
пн
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Спартак-Нальчик
1
Ротор
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 14 тур
05.09.2013
05 сент. 2013
чт
18:00
Ротор
0 : 2
Луч
05.09.2013
05 сент. 2013
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Ротор
0
Луч
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 12 тур
28.08.2013
28 авг. 2013
ср
19:00
Балтика
0 : 2
Ротор
28.08.2013
28 авг. 2013
ср
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Балтика
0
Ротор
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 11 тур
07.08.2013
07 авг. 2013
ср
16:00
Ангушт
0 : 2
Ротор
07.08.2013
07 авг. 2013
ср
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Ангушт
0
Ротор
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 7 тур
02.08.2013
02 авг. 2013
пт
18:00
Ротор
1 : 1
Уфа
02.08.2013
02 авг. 2013
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Ротор
1
Уфа
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 6 тур
28.07.2013
28 июля 2013
вс
17:30
Химик
1 : 0
Ротор
28.07.2013
28 июля 2013
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Химик
1
Ротор
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 5 тур
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