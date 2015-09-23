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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Дмитрий Подружко
№18
Полузащитник
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Команда
Носта
Гражданство
Россия
Дата рождения
2 июня 1986 (34) года
Рост
180
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. кубок
россия. первый дивизион
Сезон:
2015/2016
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
16:00
Носта
0 : 2
Ахмат
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
16:00
минуты: 58' - 90'
Россия. Кубок, 1/16 финала
Носта
0
Ахмат
2
минуты: 58' - 90' / Россия. Кубок, 1/16 финала