Дмитрий Подружко
№18
Полузащитник
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Команда
Носта
Гражданство
Россия
Дата рождения
2 июня 1986 (34) года
Рост
180
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.09.2015 23 сент. 2015 ср 16:00
Носта
0 : 2
Ахмат
23.09.2015 23 сент. 2015 ср 16:00
минуты: 58' - 90'
Россия. Кубок, 1/16 финала
Носта
0
Ахмат
2
минуты: 58' - 90' / Россия. Кубок, 1/16 финала