Андрей Пазин
№30
Полузащитник
Подписаться
Команда
Динамо
Гражданство
Россия
Дата рождения
20 янв. 1986 (35) лет
Рост
175
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 15:00
Акрон
-:-
Динамо
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Акрон
-
Динамо
-
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 16:00
Динамо
1 : 0
Томь
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Динамо
1
Томь
0
был в запасе
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 16:00
Динамо
2 : 5
СКА-Хабаровск
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Динамо
2
СКА-Хабаровск
5
был в запасе
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 19:30
Торпедо
3 : 0
Динамо
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 19:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Торпедо
3
Динамо
0
был в запасе
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 17:00
Факел
0 : 0
Динамо
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
Факел
0
Динамо
0
был в запасе
23.09.2020 23 сент. 2020 ср 18:00
Крылья Советов
7 : 0
Динамо
23.09.2020 23 сент. 2020 ср 18:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Крылья Советов
7
Динамо
0
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 11 тур
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 17:00
Динамо
0 : 3
Иртыш
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 58'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Динамо
0
Иртыш
3
минуты: 1' - 58' / Россия. ФНЛ, 6 тур