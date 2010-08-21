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Олимпиада
Антон Васильев
№24
Защитник
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Команда
Динамо
Гражданство
Россия
Дата рождения
6 февр. 1983 (38) лет
Рост
182
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
Сезон:
2010
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
18:00
Авангард
2 : 1
Иртыш
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 25 тур
Авангард
2
Иртыш
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 25 тур
13.08.2010
13 авг. 2010
пт
14:30
Иртыш
1 : 4
Волгарь
13.08.2010
13 авг. 2010
пт
14:30
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 24 тур
Иртыш
1
Волгарь
4
был в запасе
10.08.2010
10 авг. 2010
вт
14:30
Иртыш
2 : 0
Ротор
10.08.2010
10 авг. 2010
вт
14:30
минуты: 84' - 90'
Россия. Первый дивизион, 23 тур
Иртыш
2
Ротор
0
минуты: 84' - 90' / Россия. Первый дивизион, 23 тур
02.08.2010
02 авг. 2010
пн
17:00
Мордовия
2 : 1
Иртыш
02.08.2010
02 авг. 2010
пн
17:00
минуты: 69' - 90'
Россия. Первый дивизион, 22 тур
Мордовия
2
Иртыш
1
минуты: 69' - 90' / Россия. Первый дивизион, 22 тур
06.07.2010
06 июля 2010
вт
14:30
Иртыш
0 : 0
Краснодар
06.07.2010
06 июля 2010
вт
14:30
минуты: 88' - 90'
Россия. Первый дивизион, 19 тур
Иртыш
0
Краснодар
0
минуты: 88' - 90' / Россия. Первый дивизион, 19 тур
23.06.2010
23 июня 2010
ср
18:00
Динамо
2 : 1
Иртыш
23.06.2010
23 июня 2010
ср
18:00
минуты: 90' - 90'
Россия. Первый дивизион, 17 тур
Динамо
2
Иртыш
1
минуты: 90' - 90' / Россия. Первый дивизион, 17 тур
15.06.2010
15 июня 2010
вт
14:30
Иртыш
2 : 0
Балтика
15.06.2010
15 июня 2010
вт
14:30
минуты: 84' - 90'
Россия. Первый дивизион, 16 тур
Иртыш
2
Балтика
0
минуты: 84' - 90' / Россия. Первый дивизион, 16 тур
12.06.2010
12 июня 2010
сб
13:00
Иртыш
0 : 2
Сочи
12.06.2010
12 июня 2010
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 15 тур
Иртыш
0
Сочи
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 15 тур
01.06.2010
01 июня 2010
вт
16:00
Урал
1 : 0
Иртыш
01.06.2010
01 июня 2010
вт
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 13 тур
Урал
1
Иртыш
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 13 тур
21.05.2010
21 мая 2010
пт
18:00
Волга
3 : 0
Иртыш
21.05.2010
21 мая 2010
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 11 тур
Волга
3
Иртыш
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 11 тур
13.05.2010
13 мая 2010
чт
14:30
Иртыш
0 : 0
Химки
13.05.2010
13 мая 2010
чт
14:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 10 тур
Иртыш
0
Химки
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 10 тур
10.05.2010
10 мая 2010
пн
13:00
Иртыш
2 : 3
Кубань (ЛФЛ)
10.05.2010
10 мая 2010
пн
13:00
минуты: 77' - 90'
Россия. Первый дивизион, 9 тур
Иртыш
2
Кубань (ЛФЛ)
3
минуты: 77' - 90' / Россия. Первый дивизион, 9 тур
02.05.2010
02 мая 2010
вс
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Иртыш
02.05.2010
02 мая 2010
вс
11:00
минуты: 1' - 78'
Россия. Первый дивизион, 8 тур
СКА-Хабаровск
1
Иртыш
0
минуты: 1' - 78' / Россия. Первый дивизион, 8 тур
29.04.2010
29 апр. 2010
чт
11:00
Луч
1 : 1
Иртыш
29.04.2010
29 апр. 2010
чт
11:00
минуты: 84' - 90'
Россия. Первый дивизион, 7 тур
Луч
1
Иртыш
1
минуты: 84' - 90' / Россия. Первый дивизион, 7 тур
18.04.2010
18 апр. 2010
вс
13:00
Иртыш
2 : 1
Авангард
18.04.2010
18 апр. 2010
вс
13:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 5 тур
Иртыш
2
Авангард
1
был в запасе
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
16:00
Волгарь
2 : 0
Иртыш
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
16:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Первый дивизион, 4 тур
Волгарь
2
Иртыш
0
минуты: 1' - 46' / Россия. Первый дивизион, 4 тур
30.03.2010
30 марта 2010
вт
14:30
Иртыш
0 : 0
Мордовия
30.03.2010
30 марта 2010
вт
14:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 2 тур
Иртыш
0
Мордовия
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 2 тур