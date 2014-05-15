Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Маркос Аоас Корреа
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Неймар Да Силва
Квинси Промес
Джером Боатенг
Гарет Бэйл
Мануэль Нойер
Килиан Мбаппе
Эрлинг Браут Холанд
Россия
Словакия
Япония
Германия
Косово
Норвегия
Мальта
Китай
Исландия
Ирландия
США
Реал
Тоттенхэм
Ливерпуль
Фиорентина
Эйбар
Манчестер Сити
Генк
Бордо
Манчестер Юнайтед
Шахтер
Шальке-04
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Максим Будников
№22
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
31 мая 1983 (37) лет
Рост
184
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2013/2014
15.05.2014
15 мая 2014
чт
17:30
Спартак-Нальчик
1 : 0
Мордовия
15.05.2014
15 мая 2014
чт
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 38 тур
Спартак-Нальчик
1
Мордовия
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 38 тур
30.04.2014
30 апр. 2014
ср
17:00
Мордовия
2 : 0
Ротор
30.04.2014
30 апр. 2014
ср
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 35 тур
Мордовия
2
Ротор
0
был в запасе
21.04.2014
21 апр. 2014
пн
18:00
Мордовия
1 : 0
Луч
21.04.2014
21 апр. 2014
пн
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Мордовия
1
Луч
0
был в запасе
14.04.2014
14 апр. 2014
пн
19:00
Балтика
2 : 0
Мордовия
14.04.2014
14 апр. 2014
пн
19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Балтика
2
Мордовия
0
был в запасе
23.03.2014
23 марта 2014
вс
15:00
Ангушт
0 : 0
Мордовия
23.03.2014
23 марта 2014
вс
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
Ангушт
0
Мордовия
0
был в запасе
16.03.2014
16 марта 2014
вс
14:00
Химик
0 : 1
Мордовия
16.03.2014
16 марта 2014
вс
14:00
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Химик
0
Мордовия
1
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ, 27 тур
09.03.2014
09 марта 2014
вс
15:00
Мордовия
2 : 2
Уфа
09.03.2014
09 марта 2014
вс
15:00
минуты: 79' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2
Уфа
2
минуты: 79' - 90' / Россия. ФНЛ, 26 тур
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
17:00
Мордовия
1 : 0
СКА-Хабаровск
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
17:00
минуты: 87' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Мордовия
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 87' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
17:00
Мордовия
2 : 0
Сибирь
76'
76'
76'
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
17:00
минуты: 71' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Мордовия
2
Сибирь
0
минуты: 71' - 90' / Россия. ФНЛ, 21 тур
23.10.2013
23 окт. 2013
ср
17:00
Сочи
0 : 3
Мордовия
23.10.2013
23 окт. 2013
ср
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Сочи
0
Мордовия
3
был в запасе
18.10.2013
18 окт. 2013
пт
18:00
Арсенал
0 : 0
Мордовия
18.10.2013
18 окт. 2013
пт
18:00
минуты: 89' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Арсенал
0
Мордовия
0
минуты: 89' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
07.10.2013
07 окт. 2013
пн
18:00
Ротор
1 : 1
Мордовия
07.10.2013
07 окт. 2013
пн
18:00
минуты: 74' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Ротор
1
Мордовия
1
минуты: 74' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур
16.09.2013
16 сент. 2013
пн
17:00
Мордовия
1 : 0
Балтика
16.09.2013
16 сент. 2013
пн
17:00
минуты: 36' - 68'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Мордовия
1
Балтика
0
минуты: 36' - 68' / Россия. ФНЛ, 14 тур
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
16:00
Уфа
3 : 0
Мордовия
40'
40'
40'
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Уфа
3
Мордовия
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 9 тур
12.08.2013
12 авг. 2013
пн
17:00
Мордовия
4 : 0
Химик
12.08.2013
12 авг. 2013
пн
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Мордовия
4
Химик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 8 тур
28.07.2013
28 июля 2013
вс
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Мордовия
28.07.2013
28 июля 2013
вс
11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
СКА-Хабаровск
0
Мордовия
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 5 тур
13.07.2013
13 июля 2013
сб
17:00
Мордовия
4 : 1
Сочи
19'
19'
19'
13.07.2013
13 июля 2013
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Мордовия
4
Сочи
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 2 тур
07.07.2013
07 июля 2013
вс
17:00
Мордовия
3 : 0
Спартак-Нальчик
16'
16'
16'
07.07.2013
07 июля 2013
вс
17:00
минуты: 1' - 82'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Мордовия
3
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 82' / Россия. ФНЛ, 1 тур