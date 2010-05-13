Сергей Барсуков
№31
Вратарь
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Команда
Сокол
Гражданство
Россия
Дата рождения
28 янв. 1985 (36) лет
Рост
195
Вес
91
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
13.05.2010 13 мая 2010 чт 17:30
Сочи
2 : 1
СКА-Хабаровск
13.05.2010 13 мая 2010 чт 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 10 тур
Сочи
2
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 10 тур
10.05.2010 10 мая 2010 пн 17:00
Балтика
1 : 2
СКА-Хабаровск
10.05.2010 10 мая 2010 пн 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 9 тур
Балтика
1
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 9 тур
02.05.2010 02 мая 2010 вс 11:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Иртыш
02.05.2010 02 мая 2010 вс 11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 8 тур
СКА-Хабаровск
1
Иртыш
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 8 тур
29.04.2010 29 апр. 2010 чт 11:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Урал
29.04.2010 29 апр. 2010 чт 11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 7 тур
СКА-Хабаровск
0
Урал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 7 тур
21.04.2010 21 апр. 2010 ср 18:00
Волга
2 : 0
СКА-Хабаровск
21.04.2010 21 апр. 2010 ср 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 6 тур
Волга
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 6 тур
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 11:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Кубань (ЛФЛ)
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 4 тур
СКА-Хабаровск
0
Кубань (ЛФЛ)
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 4 тур
07.04.2010 07 апр. 2010 ср 11:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Химки
07.04.2010 07 апр. 2010 ср 11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 3 тур
СКА-Хабаровск
1
Химки
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 3 тур
27.03.2010 27 марта 2010 сб 16:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Луч
27.03.2010 27 марта 2010 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 1 тур
СКА-Хабаровск
0
Луч
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 1 тур