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Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Алексей Антонников
№10
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
5 дек. 1983 (37) лет
Рост
175
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
Сезон:
2009
09.07.2009
09 июля 2009
чт
16:00
Носта
0 : 1
Балтика
09.07.2009
09 июля 2009
чт
16:00
минуты: 1' - 57'
Россия. Первый дивизион, 20 тур
Носта
0
Балтика
1
минуты: 1' - 57' / Россия. Первый дивизион, 20 тур
16.06.2009
16 июня 2009
вт
17:00
Металлург
0 : 1
Носта
90'
90'
90'
16.06.2009
16 июня 2009
вт
17:00
минуты: 72' - 90'
Россия. Первый дивизион, 16 тур
Металлург
0
Носта
1
минуты: 72' - 90' / Россия. Первый дивизион, 16 тур
11.05.2009
11 мая 2009
пн
15:00
Носта
2 : 0
Чита
39'
82'
39'
82'
39'
82'
11.05.2009
11 мая 2009
пн
15:00
39'
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 9 тур
Носта
2
Чита
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 9 тур
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
14:00
Носта
2 : 2
Анжи
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
14:00
минуты: 71' - 90'
Россия. Первый дивизион, 5 тур
Носта
2
Анжи
2
минуты: 71' - 90' / Россия. Первый дивизион, 5 тур