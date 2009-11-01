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Олимпиада
Игорь Алексеев
№5
Защитник
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Команда
Сочи
Гражданство
Россия
Дата рождения
23 окт. 1984 (36) лет
Рост
187
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
Сезон:
2009
01.11.2009
01 нояб. 2009
вс
14:00
Балтика
3 : 0
Носта
45'
45'
45'
01.11.2009
01 нояб. 2009
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 39 тур
Балтика
3
Носта
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 39 тур
14.10.2009
14 окт. 2009
ср
14:00
Носта
1 : 2
Металлург
14.10.2009
14 окт. 2009
ср
14:00
минуты: 1' - 53'
Россия. Первый дивизион, 36 тур
Носта
1
Металлург
2
минуты: 1' - 53' / Россия. Первый дивизион, 36 тур
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
9:00
Луч
1 : 1
Носта
75'
50'
75'
50'
75'
50'
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
9:00
75'
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 34 тур
Луч
1
Носта
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 34 тур
30.09.2009
30 сент. 2009
ср
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Носта
30.09.2009
30 сент. 2009
ср
11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 33 тур
СКА-Хабаровск
1
Носта
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 33 тур
22.09.2009
22 сент. 2009
вт
15:00
Носта
1 : 1
Сибирь
83'
83'
83'
22.09.2009
22 сент. 2009
вт
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 32 тур
Носта
1
Сибирь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 32 тур
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
15:00
Носта
0 : 0
Урал
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 31 тур
Носта
0
Урал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 31 тур
08.09.2009
08 сент. 2009
вт
11:00
Чита
0 : 0
Носта
08.09.2009
08 сент. 2009
вт
11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 29 тур
Чита
0
Носта
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 29 тур
17.08.2009
17 авг. 2009
пн
16:00
Анжи
4 : 1
Носта
17.08.2009
17 авг. 2009
пн
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 25 тур
Анжи
4
Носта
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 25 тур
25.05.2009
25 мая 2009
пн
15:00
Сибирь
3 : 0
Носта
25.05.2009
25 мая 2009
пн
15:00
минуты: 1' - 86'
Россия. Первый дивизион, 12 тур
Сибирь
3
Носта
0
минуты: 1' - 86' / Россия. Первый дивизион, 12 тур
22.05.2009
22 мая 2009
пт
16:00
Урал
0 : 0
Носта
22.05.2009
22 мая 2009
пт
16:00
минуты: 82' - 90'
Россия. Первый дивизион, 11 тур
Урал
0
Носта
0
минуты: 82' - 90' / Россия. Первый дивизион, 11 тур
08.04.2009
08 апр. 2009
ср
17:30
Краснодар
1 : 2
Носта
08.04.2009
08 апр. 2009
ср
17:30
минуты: 62' - 90'
Россия. Первый дивизион, 3 тур
Краснодар
1
Носта
2
минуты: 62' - 90' / Россия. Первый дивизион, 3 тур
28.03.2009
28 марта 2009
сб
15:00
Витязь
2 : 1
Носта
88'
88'
88'
28.03.2009
28 марта 2009
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 1 тур
Витязь
2
Носта
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 1 тур