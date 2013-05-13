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Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Владимир Шишелов
№55
Нападающий
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Команда
Гражданство
Узбекистан
Дата рождения
8 нояб. 1979 (41) год
Рост
176
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. первый дивизион
россия. кубок
Сезон:
2012/2013
13.05.2013
13 мая 2013
пн
15:30
Уфа
2 : 0
Новокузнецк
13.05.2013
13 мая 2013
пн
15:30
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Уфа
2
Новокузнецк
0
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
06.05.2013
06 мая 2013
пн
15:00
Новокузнецк
2 : 5
Балтика
06.05.2013
06 мая 2013
пн
15:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Новокузнецк
2
Балтика
5
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 31 тур
30.04.2013
30 апр. 2013
вт
18:00
Химки
0 : 0
Новокузнецк
30.04.2013
30 апр. 2013
вт
18:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Химки
0
Новокузнецк
0
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 30 тур
23.04.2013
23 апр. 2013
вт
15:00
Новокузнецк
1 : 0
Сибирь
78'
78'
78'
23.04.2013
23 апр. 2013
вт
15:00
78'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Новокузнецк
1
Сибирь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 29 тур
09.04.2013
09 апр. 2013
вт
15:00
Новокузнецк
2 : 1
Ротор
09.04.2013
09 апр. 2013
вт
15:00
минуты: 1' - 60'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Новокузнецк
2
Ротор
1
минуты: 1' - 60' / Россия. ФНЛ, 27 тур
25.03.2013
25 марта 2013
пн
15:00
Новокузнецк
1 : 0
Волгарь
25.03.2013
25 марта 2013
пн
15:00
минуты: 1' - 58'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Новокузнецк
1
Волгарь
0
минуты: 1' - 58' / Россия. ФНЛ, 25 тур
11.03.2013
11 марта 2013
пн
11:00
Новокузнецк
0 : 0
Спартак-Нальчик
11.03.2013
11 марта 2013
пн
11:00
минуты: 1' - 81'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Новокузнецк
0
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 81' / Россия. ФНЛ, 23 тур