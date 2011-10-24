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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Олимпиада
Карэн Оганян
№29
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
25 июня 1982 (38) лет
Рост
176
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
россия. кубок
россия. первый дивизион
Сезон:
2011/2012
24.10.2011
24 окт. 2011
пн
17:00
Волгарь
0 : 0
Луч
45'
45'
45'
24.10.2011
24 окт. 2011
пн
17:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ Второй этап, 35 тур
Волгарь
0
Луч
0
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ Второй этап, 35 тур
06.10.2011
06 окт. 2011
чт
19:00
Балтика
2 : 0
Луч
06.10.2011
06 окт. 2011
чт
19:00
минуты: 77' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 32 тур
Балтика
2
Луч
0
минуты: 77' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 32 тур
28.09.2011
28 сент. 2011
ср
11:00
Луч
1 : 0
Сибирь
28.09.2011
28 сент. 2011
ср
11:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ Второй этап, 29 тур
Луч
1
Сибирь
0
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ Второй этап, 29 тур
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
18:00
Химки
1 : 0
Луч
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 28 тур
Химки
1
Луч
0
был в запасе
06.09.2011
06 сент. 2011
вт
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 5
Луч
06.09.2011
06 сент. 2011
вт
11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 26 тур
СКА-Хабаровск
0
Луч
5
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 26 тур
12.08.2011
12 авг. 2011
пт
11:00
Луч
0 : 0
Мордовия
12.08.2011
12 авг. 2011
пт
11:00
минуты: 65' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 21 тур
Луч
0
Мордовия
0
минуты: 65' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 21 тур