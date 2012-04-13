Алан Кусов
№20
Полузащитник
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Команда
Жемчужина
Гражданство
Россия
Дата рождения
11 авг. 1981 (39) лет
Рост
191
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.04.2012 13 апр. 2012 пт 16:00
Торпедо
1 : 1
Луч
13'
13'
13'
13.04.2012 13 апр. 2012 пт 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 42 тур
Торпедо
1
Луч
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 42 тур
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 17:00
Балтика
1 : 1
Луч
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 17:00
минуты: 78' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 40 тур
Балтика
1
Луч
1
минуты: 78' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 40 тур
26.03.2012 26 марта 2012 пн 10:30
Луч
1 : 2
СКА-Хабаровск
26.03.2012 26 марта 2012 пн 10:30
минуты: 89' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 39 тур
Луч
1
СКА-Хабаровск
2
минуты: 89' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 39 тур
07.11.2011 07 нояб. 2011 пн 12:00
Луч
1 : 1
Урал
07.11.2011 07 нояб. 2011 пн 12:00
минуты: 59' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 38 тур
Луч
1
Урал
1
минуты: 59' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 38 тур
24.10.2011 24 окт. 2011 пн 17:00
Волгарь
0 : 0
Луч
24.10.2011 24 окт. 2011 пн 17:00
минуты: 79' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 35 тур
Волгарь
0
Луч
0
минуты: 79' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 35 тур
14.10.2011 14 окт. 2011 пт 11:00
Луч
0 : 2
Динамо
14.10.2011 14 окт. 2011 пт 11:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 33 тур
Луч
0
Динамо
2
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 33 тур
28.09.2011 28 сент. 2011 ср 11:00
Луч
1 : 0
Сибирь
28.09.2011 28 сент. 2011 ср 11:00
минуты: 1' - 81'
Россия. ФНЛ Второй этап, 29 тур
Луч
1
Сибирь
0
минуты: 1' - 81' / Россия. ФНЛ Второй этап, 29 тур
15.09.2011 15 сент. 2011 чт 18:00
Химки
1 : 0
Луч
15.09.2011 15 сент. 2011 чт 18:00
минуты: 1' - 72'
Россия. ФНЛ Второй этап, 28 тур
Химки
1
Луч
0
минуты: 1' - 72' / Россия. ФНЛ Второй этап, 28 тур
06.09.2011 06 сент. 2011 вт 11:00
СКА-Хабаровск
0 : 5
Луч
06.09.2011 06 сент. 2011 вт 11:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 26 тур
СКА-Хабаровск
0
Луч
5
был в запасе
01.09.2011 01 сент. 2011 чт 11:00
Луч
0 : 1
Торпедо
01.09.2011 01 сент. 2011 чт 11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 25 тур
Луч
0
Торпедо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 25 тур
12.08.2011 12 авг. 2011 пт 11:00
Луч
0 : 0
Мордовия
12.08.2011 12 авг. 2011 пт 11:00
минуты: 83' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 21 тур
Луч
0
Мордовия
0
минуты: 83' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 21 тур