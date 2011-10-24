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Евро-2020
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Теннис
Олимпиада
Андрей Говоров
№20
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
13 окт. 1984 (36) лет
Рост
175
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
россия. кубок
Сезон:
2011/2012
24.10.2011
24 окт. 2011
пн
14:00
Химки
3 : 1
Торпедо
24.10.2011
24 окт. 2011
пн
14:00
минуты: 1' - 60'
Россия. ФНЛ Второй этап, 35 тур
Химки
3
Торпедо
1
минуты: 1' - 60' / Россия. ФНЛ Второй этап, 35 тур
14.10.2011
14 окт. 2011
пт
17:00
Мордовия
2 : 1
Химки
14.10.2011
14 окт. 2011
пт
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 33 тур
Мордовия
2
Химки
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 33 тур
06.10.2011
06 окт. 2011
чт
18:00
Химки
1 : 1
Волгарь
78'
78'
78'
06.10.2011
06 окт. 2011
чт
18:00
минуты: 1' - 89'
Россия. ФНЛ Второй этап, 32 тур
Химки
1
Волгарь
1
минуты: 1' - 89' / Россия. ФНЛ Второй этап, 32 тур
22.09.2011
22 сент. 2011
чт
19:00
Балтика
4 : 1
Химки
22.09.2011
22 сент. 2011
чт
19:00
минуты: 52' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 29 тур
Балтика
4
Химки
1
минуты: 52' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 29 тур
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
18:00
Химки
1 : 0
Луч
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
18:00
минуты: 60' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 28 тур
Химки
1
Луч
0
минуты: 60' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 28 тур
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
18:00
Химки
2 : 1
СКА-Хабаровск
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
18:00
минуты: 57' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 27 тур
Химки
2
СКА-Хабаровск
1
минуты: 57' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 27 тур
27.06.2011
27 июня 2011
пн
18:00
Химки
1 : 3
Сибирь
27.06.2011
27 июня 2011
пн
18:00
минуты: 1' - 55'
Россия. ФНЛ Второй этап, 18 тур
Химки
1
Сибирь
3
минуты: 1' - 55' / Россия. ФНЛ Второй этап, 18 тур
14.06.2011
14 июня 2011
вт
17:30
Торпедо
3 : 3
Химки
14.06.2011
14 июня 2011
вт
17:30
минуты: 61' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 15 тур
Торпедо
3
Химки
3
минуты: 61' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 15 тур
04.06.2011
04 июня 2011
сб
15:30
Химки
0 : 6
Мордовия
04.06.2011
04 июня 2011
сб
15:30
минуты: 1' - 51'
Россия. ФНЛ Второй этап, 13 тур
Химки
0
Мордовия
6
минуты: 1' - 51' / Россия. ФНЛ Второй этап, 13 тур
27.05.2011
27 мая 2011
пт
18:00
Волгарь
1 : 0
Химки
27.05.2011
27 мая 2011
пт
18:00
минуты: 1' - 39'
Россия. ФНЛ Второй этап, 12 тур
Волгарь
1
Химки
0
минуты: 1' - 39' / Россия. ФНЛ Второй этап, 12 тур
15.04.2011
15 апр. 2011
пт
16:00
Химки
3 : 1
Урал
15.04.2011
15 апр. 2011
пт
16:00
минуты: 68' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 3 тур
Химки
3
Урал
1
минуты: 68' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 3 тур
07.04.2011
07 апр. 2011
чт
18:00
Динамо
4 : 2
Химки
07.04.2011
07 апр. 2011
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 2 тур
Динамо
4
Химки
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 2 тур