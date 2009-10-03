Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Криштиану Роналду
Маркос Аоас Корреа
Александр Кокорин
Неймар Да Силва
Квинси Промес
Килиан Мбаппе
Гарет Бэйл
Мануэль Нойер
Джером Боатенг
Эрлинг Браут Холанд
Россия
Словакия
Япония
Косово
Германия
Мальта
Исландия
Китай
Ирландия
Норвегия
США
Реал
Тоттенхэм
Ливерпуль
Фиорентина
Генк
Манчестер Сити
Шахтер
Эйбар
Манчестер Юнайтед
Шальке-04
Бордо
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Виктор Букиевский
№0
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
15 июня 1979 (41) год
Рост
190
Вес
89
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
Сезон:
2009
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
9:00
Луч
1 : 1
Носта
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
9:00
минуты: 1' - 59'
Россия. Первый дивизион, 34 тур
Луч
1
Носта
1
минуты: 1' - 59' / Россия. Первый дивизион, 34 тур
30.09.2009
30 сент. 2009
ср
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Носта
30.09.2009
30 сент. 2009
ср
11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 33 тур
СКА-Хабаровск
1
Носта
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 33 тур
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
15:00
Носта
0 : 0
Урал
44'
44'
44'
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 31 тур
Носта
0
Урал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 31 тур
08.09.2009
08 сент. 2009
вт
11:00
Чита
0 : 0
Носта
08.09.2009
08 сент. 2009
вт
11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 29 тур
Чита
0
Носта
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 29 тур
28.08.2009
28 авг. 2009
пт
15:00
Носта
0 : 0
Волга
28.08.2009
28 авг. 2009
пт
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 27 тур
Носта
0
Волга
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 27 тур
20.08.2009
20 авг. 2009
чт
17:00
Волгарь
1 : 1
Носта
20.08.2009
20 авг. 2009
чт
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 26 тур
Волгарь
1
Носта
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 26 тур
17.08.2009
17 авг. 2009
пн
16:00
Анжи
4 : 1
Носта
17.08.2009
17 авг. 2009
пн
16:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Первый дивизион, 25 тур
Анжи
4
Носта
1
минуты: 1' - 46' / Россия. Первый дивизион, 25 тур
06.08.2009
06 авг. 2009
чт
16:00
Носта
4 : 0
Краснодар
06.08.2009
06 авг. 2009
чт
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 23 тур
Носта
4
Краснодар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 23 тур