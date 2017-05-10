Александр Алхазов
№22
Нападающий
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Команда
Олимп-Долгопрудный
Гражданство
Россия
Дата рождения
27 мая 1984 (36) лет
Рост
182
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.05.2017 10 мая 2017 ср 17:00
Мордовия
3 : 0
Волгарь
10.05.2017 10 мая 2017 ср 17:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Мордовия
3
Волгарь
0
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 36 тур
12.04.2017 12 апр. 2017 ср 16:00
Тюмень
2 : 1
Мордовия
12.04.2017 12 апр. 2017 ср 16:00
минуты: 82' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Тюмень
2
Мордовия
1
минуты: 82' - 90' / Россия. ФНЛ, 31 тур
19.03.2017 19 марта 2017 вс 18:00
Кубань (ЛФЛ)
2 : 0
Мордовия
19.03.2017 19 марта 2017 вс 18:00
минуты: 1' - 65'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Кубань (ЛФЛ)
2
Мордовия
0
минуты: 1' - 65' / Россия. ФНЛ, 27 тур
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 17:00
Химки
4 : 3
Мордовия
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 17:00
минуты: 1' - 65'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Химки
4
Мордовия
3
минуты: 1' - 65' / Россия. ФНЛ, 24 тур
12.11.2016 12 нояб. 2016 сб 17:00
Тамбов
2 : 1
Мордовия
44'
44'
44'
12.11.2016 12 нояб. 2016 сб 17:00
44'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Тамбов
2
Мордовия
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
30.10.2016 30 окт. 2016 вс 15:00
Мордовия
1 : 0
Спартак-Нальчик
30.10.2016 30 окт. 2016 вс 15:00
минуты: 68' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Мордовия
1
Спартак-Нальчик
0
минуты: 68' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
08.10.2016 08 окт. 2016 сб 17:00
Балтика
1 : 2
Мордовия
08.10.2016 08 окт. 2016 сб 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Балтика
1
Мордовия
2
был в запасе
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 17:00
Мордовия
1 : 3
Кубань (ЛФЛ)
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 17:00
минуты: 64' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Мордовия
1
Кубань (ЛФЛ)
3
минуты: 64' - 90' / Россия. ФНЛ, 9 тур
13.08.2016 13 авг. 2016 сб 12:30
Сибирь
1 : 0
Мордовия
13.08.2016 13 авг. 2016 сб 12:30
минуты: 1' - 71'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Сибирь
1
Мордовия
0
минуты: 1' - 71' / Россия. ФНЛ, 7 тур
06.08.2016 06 авг. 2016 сб 17:00
Мордовия
5 : 0
Химки
49'
49'
49'
06.08.2016 06 авг. 2016 сб 17:00
49'
минуты: 1' - 67'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Мордовия
5
Химки
0
минуты: 1' - 67' / Россия. ФНЛ, 6 тур
31.07.2016 31 июля 2016 вс 12:00
СКА-Хабаровск
1 : 3
Мордовия
31.07.2016 31 июля 2016 вс 12:00
минуты: 1' - 56'
Россия. ФНЛ, 5 тур
СКА-Хабаровск
1
Мордовия
3
минуты: 1' - 56' / Россия. ФНЛ, 5 тур
27.07.2016 27 июля 2016 ср 18:30
Мордовия
0 : 0
Тамбов
27.07.2016 27 июля 2016 ср 18:30
минуты: 80' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Мордовия
0
Тамбов
0
минуты: 80' - 90' / Россия. ФНЛ, 4 тур
23.07.2016 23 июля 2016 сб 17:00
Тосно
1 : 0
Мордовия
23.07.2016 23 июля 2016 сб 17:00
минуты: 65' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Тосно
1
Мордовия
0
минуты: 65' - 90' / Россия. ФНЛ, 3 тур
11.07.2016 11 июля 2016 пн 12:00
Луч
1 : 0
Мордовия
11.07.2016 11 июля 2016 пн 12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Луч
1
Мордовия
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 1 тур