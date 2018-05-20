Михаэль Крон-Дели
№7
Полузащитник
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Команда
Депортиво
Гражданство
Дания
Дата рождения
6 июня 1983 (37) лет
Рост
170
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.05.2018 20 мая 2018 вс 13:00
Валенсия
2 : 1
Депортиво
20.05.2018 20 мая 2018 вс 13:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Валенсия
2
Депортиво
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
12.05.2018 12 мая 2018 сб 19:30
Депортиво
2 : 4
Вильярреал
12.05.2018 12 мая 2018 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Депортиво
2
Вильярреал
4
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 37 тур
05.05.2018 05 мая 2018 сб 19:30
Сельта
1 : 1
Депортиво
05.05.2018 05 мая 2018 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Сельта
1
Депортиво
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 36 тур
20.04.2018 20 апр. 2018 пт 22:00
Леганес
0 : 0
Депортиво
20.04.2018 20 апр. 2018 пт 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Леганес
0
Депортиво
0
был в запасе
17.04.2018 17 апр. 2018 вт 20:30
Депортиво
0 : 0
Севилья
17.04.2018 17 апр. 2018 вт 20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Депортиво
0
Севилья
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 33 тур
03.03.2018 03 марта 2018 сб 20:30
Депортиво
1 : 1
Эйбар
03.03.2018 03 марта 2018 сб 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Депортиво
1
Эйбар
1
был в запасе
28.02.2018 28 февр. 2018 ср 21:30
Хетафе
3 : 0
Депортиво
34'
34'
34'
28.02.2018 28 февр. 2018 ср 21:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Хетафе
3
Депортиво
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 26 тур
12.02.2018 12 февр. 2018 пн 23:00
Депортиво
0 : 1
Бетис
12.02.2018 12 февр. 2018 пн 23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Депортиво
0
Бетис
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 23 тур
02.02.2018 02 февр. 2018 пт 23:00
Реал Сосьедад
5 : 0
Депортиво
02.02.2018 02 февр. 2018 пт 23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Реал Сосьедад
5
Депортиво
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 22 тур
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 22:45
Севилья
3 : 5
Бетис
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 22:45
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Севилья
3
Бетис
5
был в запасе
20.12.2017 20 дек. 2017 ср 23:30
Реал Сосьедад
3 : 1
Севилья
20.12.2017 20 дек. 2017 ср 23:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Реал Сосьедад
3
Севилья
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
15.12.2017 15 дек. 2017 пт 23:00
Севилья
0 : 0
Леванте
15.12.2017 15 дек. 2017 пт 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Севилья
0
Леванте
0
был в запасе
09.12.2017 09 дек. 2017 сб 18:15
Реал
5 : 0
Севилья
09.12.2017 09 дек. 2017 сб 18:15
минуты: 81' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Реал
5
Севилья
0
минуты: 81' - 90' / Испания. Примера, 15 тур
02.12.2017 02 дек. 2017 сб 20:30
Севилья
2 : 0
Депортиво
79'
79'
79'
02.12.2017 02 дек. 2017 сб 20:30
79'
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Севилья
2
Депортиво
0
был в запасе
26.11.2017 26 нояб. 2017 вс 20:30
Вильярреал
2 : 3
Севилья
26.11.2017 26 нояб. 2017 вс 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Вильярреал
2
Севилья
3
был в запасе
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 20:30
Севилья
2 : 1
Сельта
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
2
Сельта
1
был в запасе
28.10.2017 28 окт. 2017 сб 23:30
Севилья
2 : 1
Леганес
28.10.2017 28 окт. 2017 сб 23:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2
Леганес
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 10 тур
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 19:30
Валенсия
4 : 0
Севилья
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 19:30
был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
4
Севилья
0
был в запасе
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 17:15
Севилья
2 : 0
Малага
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 17:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Севилья
2
Малага
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 7 тур
23.09.2017 23 сент. 2017 сб 14:00
Атлетико
2 : 0
Севилья
23.09.2017 23 сент. 2017 сб 14:00
был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Атлетико
2
Севилья
0
был в запасе