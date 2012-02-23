Леонардо (Леонардо Сантьяго)
№30
Нападающий
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Команда
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
9 марта 1983 (38) лет
Рост
171
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.02.2012 23 февр. 2012 чт 23:05
Металлист
4 : 1
Зальцбург
23.02.2012 23 февр. 2012 чт 23:05
минуты: 1' - 82'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Металлист
4
Зальцбург
1
минуты: 1' - 82' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
16.02.2012 16 февр. 2012 чт 21:00
Зальцбург
0 : 4
Металлист
16.02.2012 16 февр. 2012 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Зальцбург
0
Металлист
4
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала