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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Клаас-Ян Хунтелаар
№21
Нападающий
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Команда
Шальке-04
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
12 авг. 1983 (37) лет
Рост
187
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига европы квалификация
германия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов
италия. серия а
испания. примера
Сезон:
2020/2021
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
17:30
Шальке-04
-:-
РБ Лейпциг
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Шальке-04
-
РБ Лейпциг
-
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
17:30
Вердер
1 : 1
Шальке-04
88'
88'
88'
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Вердер
1
Шальке-04
1
был в запасе