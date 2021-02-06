Клаас-Ян Хунтелаар
№21
Нападающий
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Команда
Шальке-04
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
12 авг. 1983 (37) лет
Рост
187
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 17:30
Шальке-04
-:-
РБ Лейпциг
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Шальке-04
-
РБ Лейпциг
-
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 17:30
Вердер
1 : 1
Шальке-04
88'
88'
88'
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Вердер
1
Шальке-04
1
был в запасе