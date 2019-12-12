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Материалы
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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Ян-Ари ван дер Хейден
№6
Полузащитник
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Команда
Виллем II
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
3 марта 1988 (33) года
Рост
185
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2016/2017
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
23:00
Порту
3 : 2
Фейеноорд
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Порту
3
Фейеноорд
2
был в запасе
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
20:55
Фейеноорд
2 : 2
Рейнджерс
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Фейеноорд
2
Рейнджерс
2
был в запасе
07.11.2019
07 нояб. 2019
чт
23:00
Фейеноорд
1 : 1
Янг Бойз
67'
67'
67'
07.11.2019
07 нояб. 2019
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Фейеноорд
1
Янг Бойз
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур