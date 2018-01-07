Вурнон Анита
№23
Полузащитник
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Команда
Виллем II
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
4 апр. 1989 (32) года
Рост
166
Вес
62
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.01.2018 07 янв. 2018 вс 15:00
Ньюпорт Каунти
2 : 1
Лидс
07.01.2018 07 янв. 2018 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Ньюпорт Каунти
2
Лидс
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала