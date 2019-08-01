Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Криштиану Роналду
Маркос Аоас Корреа
Александр Кокорин
Неймар Да Силва
Квинси Промес
Килиан Мбаппе
Гарет Бэйл
Мануэль Нойер
Джером Боатенг
Эрлинг Браут Холанд
Россия
Словакия
Япония
Косово
Германия
Мальта
Исландия
Китай
Ирландия
Норвегия
США
Реал
Тоттенхэм
Ливерпуль
Фиорентина
Генк
Манчестер Сити
Шахтер
Эйбар
Манчестер Юнайтед
Шальке-04
Бордо
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Расмус Линдгрен
№21
Защитник
Подписаться
Команда
Гронинген
Гражданство
Швеция
Дата рождения
29 нояб. 1984 (36) лет
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
19:30
Хэкен
0 : 3
АЗ Алкмаар
39'
39'
39'
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
19:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Хэкен
0
АЗ Алкмаар
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
25.07.2019
25 июля 2019
чт
21:30
АЗ Алкмаар
0 : 0
Хэкен
25.07.2019
25 июля 2019
чт
21:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
АЗ Алкмаар
0
Хэкен
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд