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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Деннис Роммедаль
№11
Нападающий
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Команда
Гражданство
Дания
Дата рождения
22 июля 1978 (42) года
Рост
177
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2009/2010
25.02.2010
25 февр. 2010
чт
23:05
Ювентус
0 : 0
Аякс
25.02.2010
25 февр. 2010
чт
23:05
минуты: 78' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Ювентус
0
Аякс
0
минуты: 78' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
18.02.2010
18 февр. 2010
чт
21:00
Аякс
1 : 2
Ювентус
18.02.2010
18 февр. 2010
чт
21:00
минуты: 79' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Аякс
1
Ювентус
2
минуты: 79' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала