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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
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Олимпиада
Грегори ван дер Вил
№9
Защитник
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Команда
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
3 февр. 1988 (33) года
Рост
181
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов
Сезон:
2016/2017
2010/2011
2009/2010
22.02.2017
22 февр. 2017
ср
20:00
Фенербахче
1 : 1
Краснодар
22.02.2017
22 февр. 2017
ср
20:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Фенербахче
1
Краснодар
1
был в запасе
16.02.2017
16 февр. 2017
чт
19:00
Краснодар
1 : 0
Фенербахче
16.02.2017
16 февр. 2017
чт
19:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Краснодар
1
Фенербахче
0
был в запасе