Грегори ван дер Вил
№9
Защитник
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Команда
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
3 февр. 1988 (33) года
Рост
181
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.02.2017 22 февр. 2017 ср 20:00
Фенербахче
1 : 1
Краснодар
22.02.2017 22 февр. 2017 ср 20:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Фенербахче
1
Краснодар
1
был в запасе
16.02.2017 16 февр. 2017 чт 19:00
Краснодар
1 : 0
Фенербахче
16.02.2017 16 февр. 2017 чт 19:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Краснодар
1
Фенербахче
0
был в запасе