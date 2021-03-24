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Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Томас Вермален
№4
Защитник
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Команда
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
14 нояб. 1985 (35) лет
Рост
182
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к чм. европа
отбор че-2020
италия. серия а
италия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2021
24.03.2021
24 марта 2021
ср
22:45
Бельгия
3 : 1
Уэльс
24.03.2021
24 марта 2021
ср
22:45
минуты: 1' - 46'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Бельгия
3
Уэльс
1
минуты: 1' - 46' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур