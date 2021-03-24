Томас Вермален
№4
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
14 нояб. 1985 (35) лет
Рост
182
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
Бельгия
3 : 1
Уэльс
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
минуты: 1' - 46'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Бельгия
3
Уэльс
1
минуты: 1' - 46' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур