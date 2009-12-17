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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Бруно Силва
№20
Защитник
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Команда
Гражданство
Уругвай
Дата рождения
29 марта 1980 (41) год
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2009/2010
17.12.2009
17 дек. 2009
чт
21:00
Аякс
1 : 3
Андерлехт
17.12.2009
17 дек. 2009
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Аякс
1
Андерлехт
3
был в запасе
02.12.2009
02 дек. 2009
ср
23:05
Тимишоара
1 : 2
Аякс
02.12.2009
02 дек. 2009
ср
23:05
минуты: 64' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Тимишоара
1
Аякс
2
минуты: 64' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
05.11.2009
05 нояб. 2009
чт
21:00
Динамо
0 : 2
Аякс
05.11.2009
05 нояб. 2009
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Динамо
0
Аякс
2
был в запасе
01.10.2009
01 окт. 2009
чт
22:05
Андерлехт
1 : 1
Аякс
01.10.2009
01 окт. 2009
чт
22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Андерлехт
1
Аякс
1
был в запасе
17.09.2009
17 сент. 2009
чт
20:00
Аякс
0 : 0
Тимишоара
17.09.2009
17 сент. 2009
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Аякс
0
Тимишоара
0
был в запасе