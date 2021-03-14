Александр Еркин
№5
Нападающий
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Команда
Тамбов
Гражданство
Россия
Дата рождения
1 сент. 1989 (31) год
Рост
182
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.03.2021 14 марта 2021 вс 16:30
Тамбов
-:-
Краснодар
14.03.2021 14 марта 2021 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Тамбов
-
Краснодар
-
07.03.2021 07 марта 2021 вс 16:30
Динамо
2 : 0
Тамбов
07.03.2021 07 марта 2021 вс 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Динамо
2
Тамбов
0
был в запасе