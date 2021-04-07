Эдуард Булия
№7
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
19 мая 1991 (29) лет
Рост
186
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 14:30
Енисей
2 : 0
СКА-Хабаровск
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 14:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Енисей
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 35 тур