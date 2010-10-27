Любош Калоуда
№10
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Чехия
Дата рождения
20 мая 1987 (33) года
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.10.2010 27 окт. 2010 ср 11:00
Луч
0 : 1
Волгарь
27.10.2010 27 окт. 2010 ср 11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 38 тур
Луч
0
Волгарь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 38 тур
24.10.2010 24 окт. 2010 вс 6:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Волгарь
24.10.2010 24 окт. 2010 вс 6:00
минуты: 1' - 71'
Россия. Первый дивизион, 37 тур
СКА-Хабаровск
1
Волгарь
0
минуты: 1' - 71' / Россия. Первый дивизион, 37 тур
14.09.2010 14 сент. 2010 вт 18:00
Волгарь
2 : 1
Краснодар
14.09.2010 14 сент. 2010 вт 18:00
минуты: 1' - 69'
Россия. Первый дивизион, 30 тур
Волгарь
2
Краснодар
1
минуты: 1' - 69' / Россия. Первый дивизион, 30 тур
03.09.2010 03 сент. 2010 пт 18:00
Динамо
2 : 3
Волгарь
1'
1'
1'
03.09.2010 03 сент. 2010 пт 18:00
1'
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 28 тур
Динамо
2
Волгарь
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 28 тур
24.08.2010 24 авг. 2010 вт 18:00
Волгарь
3 : 2
Сочи
24.08.2010 24 авг. 2010 вт 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 26 тур
Волгарь
3
Сочи
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 26 тур