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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Руслан Перепелюков
№0
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
15 марта 1990 (31) год
Рост
178
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2010
20.03.2010
20 марта 2010
сб
12:00
Амкар
1 : 0
Анжи
20.03.2010
20 марта 2010
сб
12:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
Амкар
1
Анжи
0
был в запасе