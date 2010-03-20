Руслан Перепелюков
№0
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
15 марта 1990 (31) год
Рост
178
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
20.03.2010 20 марта 2010 сб 12:00
Амкар
1 : 0
Анжи
20.03.2010 20 марта 2010 сб 12:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
Амкар
1
Анжи
0
был в запасе