Искандар Джалилов
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
1 июня 1992 (28) лет
Рост
180
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 16:00
Балтика
1 : 0
Авангард
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Балтика
1
Авангард
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
08.11.2017 08 нояб. 2017 ср 13:00
Тамбов
2 : 1
Балтика
31'
31'
31'
08.11.2017 08 нояб. 2017 ср 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Тамбов
2
Балтика
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
29.10.2017 29 окт. 2017 вс 13:00
Сибирь
3 : 0
Балтика
29.10.2017 29 окт. 2017 вс 13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Сибирь
3
Балтика
0
был в запасе
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 16:00
Балтика
3 : 2
Сочи
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Балтика
3
Сочи
2
был в запасе
07.10.2017 07 окт. 2017 сб 18:00
Балтика
2 : 1
Волгарь
07.10.2017 07 окт. 2017 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Балтика
2
Волгарь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 16:00
Химки
1 : 0
Балтика
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Химки
1
Балтика
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур
16.09.2017 16 сент. 2017 сб 18:00
Крылья Советов
3 : 0
Балтика
16.09.2017 16 сент. 2017 сб 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 14 тур
Крылья Советов
3
Балтика
0
был в запасе
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 16:00
Ротор
0 : 1
Балтика
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Ротор
0
Балтика
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 10 тур
13.08.2017 13 авг. 2017 вс 18:00
Зенит-2
2 : 0
Балтика
13.08.2017 13 авг. 2017 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Зенит-2
2
Балтика
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 8 тур
05.08.2017 05 авг. 2017 сб 17:00
Авангард
1 : 1
Балтика
05.08.2017 05 авг. 2017 сб 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 6 тур
Авангард
1
Балтика
1
был в запасе
26.07.2017 26 июля 2017 ср 20:00
Балтика
3 : 0
Тамбов
26.07.2017 26 июля 2017 ср 20:00
минуты: 71' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Балтика
3
Тамбов
0
минуты: 71' - 90' / Россия. ФНЛ, 4 тур