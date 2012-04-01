Игорь Стрелков
№12
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
21 марта 1982 (39) лет
Рост
183
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 17:00
Балтика
1 : 1
Луч
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 17:00
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 40 тур
Балтика
1
Луч
1
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 40 тур
26.03.2012 26 марта 2012 пн 10:30
Луч
1 : 2
СКА-Хабаровск
26.03.2012 26 марта 2012 пн 10:30
минуты: 1' - 73'
Россия. ФНЛ Второй этап, 39 тур
Луч
1
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 73' / Россия. ФНЛ Второй этап, 39 тур
14.10.2011 14 окт. 2011 пт 11:00
Луч
0 : 2
Динамо
14.10.2011 14 окт. 2011 пт 11:00
минуты: 1' - 32'
Россия. ФНЛ Второй этап, 33 тур
Луч
0
Динамо
2
минуты: 1' - 32' / Россия. ФНЛ Второй этап, 33 тур
06.10.2011 06 окт. 2011 чт 19:00
Балтика
2 : 0
Луч
06.10.2011 06 окт. 2011 чт 19:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ Второй этап, 32 тур
Балтика
2
Луч
0
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ Второй этап, 32 тур
12.08.2011 12 авг. 2011 пт 11:00
Луч
0 : 0
Мордовия
12.08.2011 12 авг. 2011 пт 11:00
минуты: 1' - 65'
Россия. ФНЛ Второй этап, 21 тур
Луч
0
Мордовия
0
минуты: 1' - 65' / Россия. ФНЛ Второй этап, 21 тур