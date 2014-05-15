Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Криштиану Роналду
Маркос Аоас Корреа
Александр Кокорин
Квинси Промес
Неймар Да Силва
Мануэль Нойер
Килиан Мбаппе
Гарет Бэйл
Джером Боатенг
Эрлинг Браут Холанд
Россия
Словакия
Япония
Германия
Косово
США
Норвегия
Китай
Исландия
Мальта
Бразилия
Реал
Ливерпуль
Тоттенхэм
Фиорентина
Манчестер Сити
Генк
Манчестер Юнайтед
Эйбар
Шахтер
Шальке-04
Бавария
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Давид Сирадзе
№8
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Грузия
Дата рождения
21 сент. 1981 (39) лет
Рост
180
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
Сезон:
2013/2014
2012/2013
15.05.2014
15 мая 2014
чт
17:30
Спартак-Нальчик
1 : 0
Мордовия
57'
57'
57'
15.05.2014
15 мая 2014
чт
17:30
минуты: 54' - 90'
Россия. ФНЛ, 38 тур
Спартак-Нальчик
1
Мордовия
0
минуты: 54' - 90' / Россия. ФНЛ, 38 тур
11.05.2014
11 мая 2014
вс
17:30
Спартак-Нальчик
3 : 1
Ангушт
11.05.2014
11 мая 2014
вс
17:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 37 тур
Спартак-Нальчик
3
Ангушт
1
был в запасе
05.05.2014
05 мая 2014
пн
18:00
Арсенал
3 : 2
Спартак-Нальчик
05.05.2014
05 мая 2014
пн
18:00
минуты: 1' - 55'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Арсенал
3
Спартак-Нальчик
2
минуты: 1' - 55' / Россия. ФНЛ, 36 тур
30.04.2014
30 апр. 2014
ср
17:30
Спартак-Нальчик
0 : 0
Уфа
30.04.2014
30 апр. 2014
ср
17:30
минуты: 1' - 58'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Спартак-Нальчик
0
Уфа
0
минуты: 1' - 58' / Россия. ФНЛ, 35 тур
20.04.2014
20 апр. 2014
вс
17:30
Спартак-Нальчик
0 : 0
Химик
85'
85'
85'
20.04.2014
20 апр. 2014
вс
17:30
минуты: 82' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Спартак-Нальчик
0
Химик
0
минуты: 82' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур
14.04.2014
14 апр. 2014
пн
18:00
Ротор
2 : 2
Спартак-Нальчик
14.04.2014
14 апр. 2014
пн
18:00
минуты: 81' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Ротор
2
Спартак-Нальчик
2
минуты: 81' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
16.03.2014
16 марта 2014
вс
15:00
Балтика
1 : 0
Спартак-Нальчик
16.03.2014
16 марта 2014
вс
15:00
минуты: 1' - 77'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Балтика
1
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 77' / Россия. ФНЛ, 27 тур
09.03.2014
09 марта 2014
вс
16:00
Спартак-Нальчик
2 : 1
СКА-Хабаровск
31'
31'
31'
09.03.2014
09 марта 2014
вс
16:00
31'
минуты: 1' - 85'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Спартак-Нальчик
2
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 85' / Россия. ФНЛ, 26 тур
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
15:00
Спартак-Нальчик
3 : 0
Сочи
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
15:00
минуты: 1' - 65'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Спартак-Нальчик
3
Сочи
0
минуты: 1' - 65' / Россия. ФНЛ, 21 тур
18.10.2013
18 окт. 2013
пт
14:00
Ангушт
1 : 2
Спартак-Нальчик
64'
64'
64'
18.10.2013
18 окт. 2013
пт
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Ангушт
1
Спартак-Нальчик
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
13.10.2013
13 окт. 2013
вс
16:00
Спартак-Нальчик
0 : 0
Арсенал
13.10.2013
13 окт. 2013
вс
16:00
минуты: 1' - 71'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Спартак-Нальчик
0
Арсенал
0
минуты: 1' - 71' / Россия. ФНЛ, 18 тур
07.10.2013
07 окт. 2013
пн
16:00
Уфа
0 : 1
Спартак-Нальчик
07.10.2013
07 окт. 2013
пн
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Уфа
0
Спартак-Нальчик
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
15:00
Химик
3 : 2
Спартак-Нальчик
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
15:00
минуты: 76' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Химик
3
Спартак-Нальчик
2
минуты: 76' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
16.09.2013
16 сент. 2013
пн
17:00
Спартак-Нальчик
1 : 1
Ротор
16.09.2013
16 сент. 2013
пн
17:00
минуты: 60' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Спартак-Нальчик
1
Ротор
1
минуты: 60' - 90' / Россия. ФНЛ, 14 тур
23.08.2013
23 авг. 2013
пт
18:00
Спартак-Нальчик
1 : 3
Луч
80'
80'
80'
23.08.2013
23 авг. 2013
пт
18:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Спартак-Нальчик
1
Луч
3
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 10 тур
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Спартак-Нальчик
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
11:00
минуты: 86' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
СКА-Хабаровск
1
Спартак-Нальчик
1
минуты: 86' - 90' / Россия. ФНЛ, 9 тур
12.08.2013
12 авг. 2013
пн
18:00
Спартак-Нальчик
1 : 1
Балтика
12.08.2013
12 авг. 2013
пн
18:00
минуты: 1' - 64'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Спартак-Нальчик
1
Балтика
1
минуты: 1' - 64' / Россия. ФНЛ, 8 тур
28.07.2013
28 июля 2013
вс
15:00
Сибирь
0 : 0
Спартак-Нальчик
28.07.2013
28 июля 2013
вс
15:00
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Сибирь
0
Спартак-Нальчик
0
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ, 5 тур
18.07.2013
18 июля 2013
чт
18:00
Сочи
0 : 0
Спартак-Нальчик
18.07.2013
18 июля 2013
чт
18:00
минуты: 1' - 67'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Сочи
0
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 67' / Россия. ФНЛ, 3 тур
07.07.2013
07 июля 2013
вс
17:00
Мордовия
3 : 0
Спартак-Нальчик
07.07.2013
07 июля 2013
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Мордовия
3
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 1 тур