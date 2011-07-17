Кумыков Алим (Алим Кумыков)
№13
Полузащитник
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Команда
Жемчужина
Гражданство
Россия
Дата рождения
18 апр. 1992 (28) лет
Рост
178
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.07.2011 17 июля 2011 вс 18:00
Торпедо
3 : 0
Спартак-Нальчик
17.07.2011 17 июля 2011 вс 18:00
минуты: 1' - 25'
Россия. Кубок, 1/16 финала
Торпедо
3
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 25' / Россия. Кубок, 1/16 финала